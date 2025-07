Max Verstappen is niet met een fijn gevoel aan het Grand Prix-weekend van Groot-Brittannië begonnen. De Nederlander klaagde tijdens de eerste vrije trainingen over het rijgedrag en de balans van de RB21. De wispelturige bolide is tot nu toe erg gevoelig voor de wind in Silverstone, zo concludeert de viervoudig wereldkampioen.

De tiende tijd in de eerste vrije training. Het was geen fijne opener van het raceweekend in Silverstone voor Max Verstappen. De Nederlander kon vrijdagmiddag tijdens VT2 wel de aansluiting weer vinden bij de andere topteams, maar moest toen genoegen nemen met de op vier na snelste tijd. De Red Bull-coureur vertelt dat hij op de vrijdag van de GP Groot-Brittannië vooral met de balans van zijn RB21 worstelde.

‘Geen geweldige dag’

“Voor mij persoonlijk was het vandaag geen geweldige dag en het was moeilijk om veel balans te vinden in de auto en in de bochten”, blikt de viervoudig wereldkampioen na de sessie terug op zijn vrijdag. Verstappen klaagde tijdens de vrije trainingen zelf ook al over het rijgedrag van de nog altijd wispelturige RB21. “De wind heeft een behoorlijke invloed, maar dat is natuurlijk geen excuus, want je moet er gewoon mee omgaan. Het is niet makkelijk, maar het is voor iedereen hetzelfde.”

“Elk weekend is een beetje anders en je moet je aanpassen aan de veranderende omstandigheden en scenario’s, maar onze auto lijkt deze week behoorlijk gevoelig voor de wind”, voegt Verstappen eraan toe. “Voor de zaterdag kunnen we onze data analyseren en kijken wat we kunnen doen om te verbeteren, maar ik denk dat we over het algemeen een beetje te weinig hebben gepresteerd.” Voor zowel de kwalificatie als de race is er een kleine kans op regen voorspeld, waardoor de weersomstandigheden op Silverstone ook de komende dagen nog wat kunnen veranderen.

