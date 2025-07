Met de GP van Groot-Brittannië voor de deur draait het in Silverstone vrijwel volledig om één onderwerp – de mogelijke transfer van Max Verstappen naar Mercedes. De Nederlander kan noch bevestigen noch ontkennen dat hij Red Bull zal verlaten; een garantie dat hij blijft, durft hij desgevraagd niet te geven. Teambaas Christian Horner kan evenmin bevestigen dat zijn stercoureur blijft, al lijkt hij niet actief op zoek naar een vervanger.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie werd Horner uiteraard opnieuw gevraagd naar de geruchten rond Verstappen. “Heel veel mensen praten erover, maar uiteindelijk draait het om de relatie tussen de coureur en het team”, verklaarde hij. “We hebben een contract en we zijn volledig in overeenstemming. Verstappen is heel belangrijk geweest voor ons team en heeft nog steeds veel vertrouwen in de mensen om hem heen. Natuurlijk zullen er altijd geruchten zijn, maar wij voelen ons op dit moment comfortabel. Ik kan uiteraard niet voor andere partijen spreken, maar wij zijn heel zeker van onze zaak.”

Oscar Piastri naar Red Bull?

Horner werd vervolgens gevraagd of hij een vervanger in gedachten heeft, mocht Verstappen toch vertrekken. “Oscar Piastri“, grapte hij, terwijl hij naar McLaren-CEO Zak Brown keek, die eveneens bij de persconferentie aanwezig was. “Verstappen heeft een contract tot en met 2028”, vervolgde hij op serieuze toon. “Hij heeft bovendien altijd gezegd dat hij zijn carrière bij ons wil afsluiten – dat vind ik een prachtige belofte. Aan ons de taak om het pakket te verbeteren en hem een competitieve auto te bieden.”

“Daarnaast worden contracten tussen coureurs en teams altijd achter gesloten deuren besproken”, lichtte Horner toe. “Natuurlijk bestaan er exit-clausules, maar zijn intentie is om volgend jaar gewoon voor Red Bull te rijden. Verstappen is uiteraard in trek bij andere teams, maar wat ons betreft is het belangrijkste dat de coureur en het team duidelijk zijn naar elkaar, en dat is nu het geval.” Toch bleef de pers aandringen op mogelijke vervangers. Zou Red Bull bijvoorbeeld George Russell kunnen overnemen van Mercedes? “Het is opmerkelijk dat Russell überhaupt nog op de markt is”, stelde Horner. “We hebben geen gesprekken gevoerd; ik ga ervan uit dat hij gewoon bij Mercedes blijft.”

Reglementen van 2026

Horner verklaarde de onzekerheid rondom Verstappen door te wijzen op de grote veranderingen die de Formule 1 te wachten staan. “2026 wordt een transformatiejaar”, aldus de Brit. “We staan voor de grootste reglementswijziging in vijftig jaar. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de krachtsverhoudingen er dan uitzien. In een Mercedes stappen biedt dus ook geen garanties.” Volgens Horner kunnen de nieuwe regels leiden tot een nieuwe periode van dominantie: “Wij hebben al twee van zulke periodes gekend, met Sebastian Vettel en met Max Verstappen. We werken nu toe naar een derde, het liefst opnieuw met Max.”

Aan het einde van de persconferentie liet Horner toch iets los over een eventueel vertrek van zijn kopman. “Hij is de afgelopen tien jaar van levensbelang geweest”, besloot hij. “Als hij op een dag besluit om te vertrekken – wanneer dat ook is – kijken we als team altijd vooruit, naar de toekomst en de volgende generatie. Daarom zat Arvid Lindblad dit weekend in de auto.” De 17-jarige Brit maakte tijdens de eerste vrije training op Silverstone zijn Formule 1-debuut. “Dat gezegd hebbende, hoop ik dat het nog een paar jaar duurt voordat Max vertrekt.”

