Voor de buitenstaander moet het een kostelijk schouwspel zijn geweest. Max Verstappen achter een klein tafeltje op de eerste verdieping van de Red Bull hospitality, omringd door tientallen journalisten die iets te weten willen komen over de status van de interesse van Mercedes om hem voor volgend seizoen vast te leggen. De vragen worden met Formule 1-snelheid hem afgevuurd, maar de hoofdpersoon geeft geen krimp.

Maar één ding staat vast voor hem, zo verzekert Max Verstappen halverwege de sessie toch ineens. ,,Ik neem volgend jaar in ieder geval geen sabbitacal van Formule 1.”

In de paddock van Silverstone gonst het in de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië van de speculaties over een op handen zijnde transfer van de viervoudig wereldkampioen naar Mercedes, getriggerd door de recente uitspraak van Mercedes-coureur George Russell dat zijn teambaas Toto Wolff met Verstappen in gesprek is. Volgens sommige media zou het nieuwe contract al getekend zijn, anderen stellen dat Verstappen zou aansturen op een vertrek van teambaas Christian Horner bij Red Bull en weer anderen beweren alles te weten over de exit-clausules die Verstappen in zijn contract heeft staan.

‘Situatie is onveranderd’

Tijdens de mediasessie worden alle vragen hierover aan Verstappen gesteld. Maar echt veel geeft Verstappen niet prijs. Eigenlijk niets. “Ik zeg niets over mijn contract. De situatie is onveranderd in vergelijking met een week geleden. Ik heb er niets aan toe te voegen”, aldus Verstappen.

Lees ook: George Russell: ‘Kleine kans dat ik volgend jaar niet bij Mercedes rijd’

Of het riskant zou zijn om in 2026, het jaar van een nieuw motorreglement in de Formule 1, van team te wisselen, is de vervolgvraag. Verstappen, droogjes: “Dat klopt. Daarom heb ik een doorlopend contract bij Red Bull.”

Vervolgens gaat Verstappen er toch nog even dieper op in. “Niemand heeft de garantie dat hij volgend jaar voor het kampioenschap kan rijden met zoveel onzekerheden vanwege het nieuwe reglement. Het enige wat ik kan doen is racen met de auto die ik dan tot mijn beschikking heb.”

‘Een worsteling voor ons’

Verstappen: “Er valt niets over de kansen te zeggen. Ook als je kijkt naar het recente verleden met het huidige motorreglement; niemand had verwacht dat McLaren ineens zo’n sprong zou maken. Soms kost het tijd voordat de dingen samenkomen. Bij ons is het tegenovergestelde gebeurd. Wij hadden het in het begin goed voor mekaar en gaandeweg werd het een beetje een worsteling voor ons. Het is aan ons om erachter te komen waarom we niet dezelfde progressie hebben gemaakt in vergelijking met sommige andere teams. Maar vanaf 2026 is alles toch weer anders.”

Aan het eind van de sessie wordt Verstappen dus nog wel gevraagd of een sabbatical voor hem tot de mogelijkheden behoort. Hij heeft zich er al eerder over uitgelaten, maar ook hierin is niets veranderd, zo blijkt. “Nee”, zegt hij zelfverzekerd. “Ik ga zeker geen sabbatical nemen van Formule 1. Ik wil in de toekomst wel gaan proberen om Formule 1 te combineren met een andere klasse als dat mogelijk is.”

En dan zit de de mediasessie er alweer op. Gelukkig maar, zie je ook Max Verstappen denken.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.