George Russell werd voorafgaand aan zijn thuisrace op Silverstone aan de tand gevoeld over zijn uitblijvende contractverlening bij Mercedes. De Brit wacht nog altijd op duidelijkheid over zijn toekomst bij de Zilverpijlen, zeker nu dat de geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes weer volop de ronde doen. Russell maakt zich echter nog steeds geen zorgen: ‘De kans dat ik volgend jaar niet voor Mercedes rijd, is enorm klein.’

Het is sinds George Russells eigen onthulling dat Mercedes wel degelijk praat met Max Verstappen hét onderwerp van gesprek: een potentiële overstap van de viervoudig wereldkampioen naar de Duitse renstal. Russells eigen contract bij Mercedes loopt aan het einde van het jaar af, en de Brit wacht nog altijd op een contractverlenging.

LEES OOK: Verstappen reageert zelf op Mercedes-geruchten: ‘Ik bepaal mijn eigen toekomst’

Toch is de coureur niet bang dat deze er helemaal niet zal komen. “We voeren veel gesprekken achter de schermen”, onthult de Mercedes-coureur in de persconferentie op Silverstone. “Ik weet waar de loyaliteit van het team ligt. We hebben deze week wel wat meer met elkaar gesproken, maar voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik presteer namelijk beter dan ooit, en het draait uiteindelijk allemaal om goed presteren.”

‘Toto heeft me nog nooit in de steek gelaten’

Dat de Duitse renstal ook met andere coureurs van buiten de renstal praat, deert Russell daarom ook niet. “Het is normaal dat elk team nadenkt over de toekomst. Ik vat dat niet persoonlijk op. Ik heb in het begin al duidelijk gemaakt dat ik van iedereen wel de teamgenoot wil zijn”, vervolgt Russell, die volledig vertrouwt op de belofte van teambaas Toto Wolff. “Toto heeft me nog nooit in de steek gelaten. Hij heeft me altijd zijn woord gegeven. Ik maak me er geen zorgen over. Ik wil in de toekomst bij Mercedes blijven. Wie mijn teamgenoot wordt, maakt me ook niets uit.”

LEES OOK: Brown over een eventuele overstap van Verstappen naar Mercedes: ‘Een beetje eng’

Hoewel er nog geen officiële deadline ligt voor de contractverlenging van Russell, hoopt de Brit dat het voor de zomerstop is geregeld. En mocht Mercedes alsnog niet met de coureur verdergaan, dan is de kans groot dat Russell in 2026 nog steeds op de grid staat. “Tegen alle teams die mij in het verleden hebben benaderd, heb ik altijd gezegd: ‘Kijk, ik ben loyaal aan Mercedes’. Maar er is nooit een gebrek aan interesse geweest. De kans dat ik echter volgend jaar niet bij Mercedes zit, is uitzonderlijk klein.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.