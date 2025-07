Overweegt Max Verstappen een overstap naar Mercedes? Het is geen nieuw gerucht in de paddock, maar recentelijk, dankzij Mercedes-coureur George Russell, steekt het gerucht wel weer de kop op. Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff zich nog op de vlakte houdt, ontkennen Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko een eventuele overstap. Maar wat zegt Verstappen er nu zelf over?

Het begon allemaal met een uitspraak van George Russell. De coureur bevestigde tegenover Sky Sports dat Mercedes gesprekken voert met Max Verstappen. Sindsdien heeft de geruchtenmolen niet meer stilgestaan, en deden meerdere betrokken partijen een duit in het zakje. Mercedes-teambaas Toto Wolff hield zich op de vlakte, en beloofde alleen snel duidelijkheid te scheppen over de line-up van zijn team voor 2026. Red Bull-teambaas Christian Horner bestempelde de geruchten als slechts ‘lawaai’ en ‘volledig speculatief’.

Adviseur Helmut Marko ziet zelfs geen reden voor Verstappen om naar Mercedes te vertrekken, omdat de Nederland volgens de Oostenrijker veel meer vrijheid geniet bij Red Bull. “Max heeft een contract tot en met 2028”, vertelde Marko tegen ORF. “Net zoals bij alle topteams zijn er exitclausules gebaseerd op prestaties. Zoals de zaken er nu voor staan, is er geen enkele reden waarom dit contract niet zou kunnen worden nagekomen.”

Verstappen reageert

Natuurlijk werd Verstappen zelf in Oostenrijk ook gevraagd naar de aanhoudende geruchten. De Nederlander bevestigde de geruchten niet, maar deed ook geen poging om ze helemaal te ontkrachten. “Ik heb niet zoveel eraan toe te voegen”, vertelde de viervoudig wereldkampioen aan Viaplay. “Hoe meer ik erover zeg, hoe meer het in de media komt. En dat wil ik zeker niet. Ik bepaal mijn eigen toekomst.”

