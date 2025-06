Een transfer van Max Verstappen naar Mercedes lijkt steeds dichterbij te komen, zo bleek tijdens het raceweekend in Oostenrijk. George Russell maakte de tongen al los toen hij meldde dat er gesprekken plaatsvonden tussen de Duitse renstal en de gevierde wereldkampioen. Zelf wacht de Brit nog op een contractverlenging bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff belooft snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de Silberpfeile – en daarmee de toekomst van Verstappen.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie op vrijdag werd Toto Wolff uiteraard geconfronteerd met de uitspraken van Russell én met de geruchten over een samenwerking met Verstappen. De Mercedes-topman hield zich op de vlakte, maar weigerde te bevestigen dat de huidige line-up – die hij geregeld prijst in de media – ook volgend jaar voor het team zal rijden. “Dit is een onderwerp waar ik niet over wil praten”, zei de Oostenrijker resoluut. “Mensen praten en verkennen hun opties, maar het belangrijkste is dat we transparant blijven. Deze geruchten veranderen niets aan mijn mening over Russell, zijn capaciteiten of wat dan ook.”

Oog op de zomerstop

Na afloop van de race ging Wolff toch iets dieper in op het toekomstige rijdersduo, zonder Verstappen daarbij expliciet te noemen. “Je moet respectvol omgaan met alle betrokken partijen”, reageerde hij tegenover de media in Spielberg. “De organisatie, de coureurs, iedereen. Je moet begrijpen hoe je verder wilt.” De vraag is wanneer hij daadwerkelijk de knoop doorhakt en coureurs gaat vastleggen.

“Ik wil niet sadistisch zijn door een coureur te laten wachten”, lichtte Wolff toe. “Laat staan geen beslissing te nemen op het moment dat dat wél zou moeten. Dus ik denk dat we in een goede positie zitten. We zitten in juni. Er zijn natuurlijk veel gesprekken gaande, maar daar ben ik altijd open en transparant over geweest. En op een bepaald moment in de komende maanden – vóór de zomerstop – moeten we eruit zijn. Tijdens de zomerstop zal alles geregeld zijn.” Hoopt Wolff voor die tijd een samenwerking met Verstappen te bewerkstelligen? Of is er zelfs al een handtekening gezet? De tijd zal het leren.

Slaagt Toto Wolff erin Max Verstappen te strikken voor Mercedes? (Getty Images)

