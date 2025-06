Max Verstappen kijkt terug op een dramatische GP van Oostenrijk. De Nederlander, die in het verleden oppermachtig was op het thuiscircuit van Red Bull, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli. Na afloop van de race toonde hij zich opvallend rustig over het incident. Verstappen had vooral oog voor zijn eigen GT3-team, dat gelijktijdig met de GP van Oostenrijk furore maakte tijdens de 24 Uur van Spa.

“Om eerlijk te zijn heb ik de rest van de race niet echt meer gevolgd; ik keek naar de 24 Uur van Spa”, reageerde Verstappen tegenover de pers in Spielberg. Op het Belgische asfalt reed zijn Verstappen.com Racing met Thierry Vermeulen, Chris Lulham en Harry King naar de eindzege in de Gold Cup. “Ik was erg nerveus”, lichtte Verstappen toe. “Ook omdat we op onze laatste track limits-waarschuwing zaten. En ja, om dan als negende te finishen en natuurlijk onze klasse te winnen. Ik denk dat we daar, zeker gezien het onze eerste deelname was, heel trots op mogen zijn.”

LEES OOK: Buitenlandse media sluiten Verstappen uit voor de titel: ‘Achterstand te groot’

Verstappen.com Racing profiteerde van de uitvalbeurt van de McLaren 720S GT3 Evo van Dean MacDonald, Louis Prette, Frederik Schandorff en Adam Smalley. Met nog acht minuten op de klok moest de toenmalige leider in de Gold Cup opgeven met een lekke band. Het team van de Nederlandse Formule 1-kampioen erfde de koppositie en behaalde zijn eerste eremetaal op Spa-Francorchamps.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.