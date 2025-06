Lando Norris en Oscar Piastri kenden een dominant raceweekend in Oostenrijk. De McLaren-coureurs noteerden opnieuw een één-tweetje namens de Britse renstal. Echter, de internationale pers heeft het na afloop van de GP in Spielberg vooral over de opvallende uitvalbeurt van Max Verstappen. De Nederlander werd hopeloos uit de race gekegeld door Mercedes-rookie Kimi Antonelli. Was dit de genadeklap voor zijn titelambities?

In de Britse pers werd er na de GP van Oostenrijk een pijnlijke conclusie getrokken; voor Max Verstappen betekende de uitvalbeurt in Spielberg mogelijk het einde van een nieuwe titelstrijd. “Verstappen werd uit de race gestoten en uit de titelstrijd – waarin hij al nauwelijks meedeed”, zo meldde Daily Mail. Bij The Guardian plaatsten ze eveneens hun vraagtekens bij die felbegeerde vijfde titel. “Lando Norris en Oscar Piastri zorgden voor een dominant één-tweetje, maar Verstappen kwam er niet aan te pas. Hij werd in de openingsronde geschept door de Mercedes van Kimi Antonelli en kwam op een achterstand van 61 punten te staan. Een deficit dat bijna onmogelijk te overbruggen lijkt, gezien de voorsprong van McLaren op de rest van het veld.”

Verstappen naar de uitgang?

Ook de Franse collega’s van L’Équipe zien het somber in voor Verstappen. “Na hun vierde één-tweetje dit seizoen staan ​​de papaja’s meer dan ooit eenzaam aan de top”, schreef de redacteur van dienst. “Zowel in het constructeurs- als in het coureurskampioenschap. Kimi Antonelli had gezien de snelheid waarmee hij de bocht inreed, nog meer uitvalbeurten kunnen veroorzaken”, werd de pech van Verstappen onderstreept. Bij La Gazzetta dello Sport hadden ook oog voor de jonge Mercedes-coureur. “De GP van Oostenrijk zorgde vanaf de eerste ronde voor verrassingen”, aldus de Italianen. Antonelli maakte een fout, verloor de controle over zijn W16 en raakte een onschuldige Verstappen. Door het ongeluk konden ze allebei de race niet uitrijden. Een race zonder punten die zwaar zou kunnen wegen op het constructeurskampioenschap voor Mercedes en de coureurstitel voor Max.”

Tot slot meldde het Oostenrijkse Kleine Zeitung dat er toch nog ‘een lichtpuntje’ was voor Red Bull, ondanks dat het team nu echt kan fluiten naar een titel: “De thuisrace in Spielberg betekende waarschijnlijk het einde van alle hoop op het kampioenschap”, schreef het medium over het ‘sombere’ weekend voor Red Bull. “Het enige lichtpuntje bleek een lid van de Racing Bulls-renstal. Liam Lawson behaalde met een zesde plaats zijn beste resultaat tot nu toe.” Kleine Zeitung benadrukte bovendien dat de uitvalbeurt van Verstappen verdere gevolgen heeft voor de exit-geruchten rondom zijn persoon. “De Nederlander heeft een exit-clausule in zijn contract met Red Bull en ondertussen neemt Mercedes nog steeds de tijd met de contractverlenging van George Russell.”

