Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van Oostenrijk: Over de lichaamshouding van Max Verstappen, de kansen op een vertrek bij Red Bull, de mentale opkikkers voor Lando Norris en Liam Lawson en de potentie van Gabriel Bortoleto.

Laten we even bij het begin beginnen: de uitvalbeurt van Max Verstappen. Hij werd gisteren in bocht drie van de Grand Prix van Oostenrijk getorpedeerd door Kimi Antonelli. Ik vond vooral de wijze waarop Max reageerde zeer opvallend.

Max was heel rustig, zwaaide nog even naar de fans op de tribunes. In alle eerlijkheid, ik heb hem nog nooit zo relaxed zien uitstappen na een crash, nota bene tijdens de thuisrace van zijn team. Het was bijna alsof het hem niet meer interesseerde. Ik durf hier de stelling wel aan dat Max al een beetje afscheid heeft genomen van Red Bull Racing.

Toto speelt het spel slim

In de dagen voor de race was er al volop gespeculeerd over de sportieve toekomst van Max Verstappen. George Russell gaf aan dat zijn teambaas Toto Wolff met Max had gesproken. Om eerlijk te zijn, ik zie de overstap van Max naar Mercedes ook wel gaan gebeuren. Zo’n race als gisteren in Oostenrijk helpt natuurlijk niet mee. En Toto speelt het hele spel heel slim natuurlijk. Hij onderhoudt een goede relatie met Max en weet dat hij ook vrienden moet zijn met Jos.

Verder is uiteraard belangrijk hoe de ontwikkeling van de auto’s voor volgend jaar – met de nieuwe reglementen – ervoor staat. Dat zal het kamp Verstappen scherp in de gaten houden. Wil je als team aanspraak maken op Max, dan zul je een goede sales manager moeten hebben.

Maar nogmaals, de reactie gisteren na het contact met Antonelli vond ik veelzeggend. Hij liep daarna doodgemoedereerd terug naar de pits. Ook Max beseft dat het kampioenschap over is en dat het allemaal niet meer zoveel uitmaakt. Maar ik vermoed dat er meer achter zit. Want als hij al een keuze gemaakt zou hebben voor volgend seizoen, wat zomaar het geval kan zijn, dan haal je in zo’n situatie als gisteren natuurlijk ook wat sneller je schouders op. Immers, je gaat toch verder.

Niets meer te verliezen voor Max

De discussie over Max z’n strafpunten en de dreiging van een schorsing, daar zijn we in ieder geval voorlopig van verlost. Het betekent dat hij de komende races lekker risico’s kan gaan nemen om op die manier nog een keer een race te winnen. Hij heeft toch niets meer te verliezen. Want het kampioenschap is klaar, voorzover dat nog niet het geval was. En datzelfde geldt voor de strijd om plek twee.

De titelstrijd wordt een McLaren-onderonsje met Lando Norris en Oscar Piastri. Norris kreeg in Oostenrijk een mentale opkikker, na zijn knullige fout twee weken eerder in Canada toen hij achterop reed bij zijn teamgenoot. In Oostenrijk deed hij alles goed en met name zijn kwalificatie op zaterdag was ongelooflijk. Overigens denk ik wel dat Piastri hem in de race op sommige momenten nog had kunnen pakken, maar strategische keuzes pakten niet heel gelukkig uit. En hij nam een keer teveel risico bij een mislukte inhaalactie, waarbij hij Norris bijna raakte en een flat spot op zijn band kreeg. Daar had hij in de ronden erna last van.

Variant op Senna-Prost

Het verschil tussen beiden is nu vijftien punten in de WK-stand en de marge met de coureurs erachter zal de komende races waarschijnlijk alleen maar verder groeien. Dat betekent dat ze de ruimte zullen houden of krijgen om vrijuit te blijven racen. Als dat gebeurt, weet ik zeker dat ze elkaar nog een keer eraf gaan rijden! Ik maak me op voor een ouderwetse McLaren-strijd om de titel, een eigentijdse variant op Senna-Prost. Dat is een lekker vooruitzicht.

Tenslotte nog even kort over de rookies die gisteren toch wel heel nadrukkelijk het beeld van de race bepaalden. Allereerst de actie van Antonelli, die platgezegd gewoon een stomme fout maakte, waarschijnlijk te wijten aan een gebrek aan ervaring. Hij schrok eigenlijk van het remmen van de auto voor hem, waardoor hij moest uitwijken, zelf te laat remde en daardoor achter blokkeerde. Het kostte zowel hem als Max de race. Laten we vooral hopen dat hij ervan leert. Ik vind wel dat hij dit seizoen vrij steady rijdt, maar dit was een negatieve uitschieter.

Lawson en Bortoleto

Verder vond ik Liam Lawson en Gabriel Bortoleto sterk rijden, met respectievelijk een zesde en een achtste plaats. Voor Lawson is zijn prestatie een geweldige opkikker na een moeilijke periode. Je ziet nu dat Lawson in de Racing Bulls net zo goed is als Yuki Tsunoda eerder dit seizoen en dat Tsunoda in de Red Bull nu net zo slecht is als Lawson aan het begin van het jaar. Het lijkt erop dat de auto bij Red Bull gewoon ongelooflijk complex is en dat alleen Max dat kunstje beheert. Ik ben stiekem toch wel heel benieuwd wat Max zou klaarspelen als je hem bij wijze van spreken een keer in een Sauber zou neerzetten. Als Bortoleto daarin al een achtste plaats kan rijden, dan lijkt het mij dat Max er nog meer uit zou moeten kunnen halen.

Overigens ben ik al langer onder de indruk van Bortoleto. Die jongen heeft pure snelheid, dat heeft hij eerder ook in de Formule 2 laten zien. Wat dat betreft kan hij me meer bekoren dan iemand als Franco Colapinto. Veel mensen zijn fan van hem, maar ik vind hem meer een coureur in de categorie ‘dertien in een dozijn’.

In z’n algemeenheid zie je wel dat alle coureurs op de grid qua niveau dicht bij mekaar in de buurt zitten. Ook de meeste rookies hebben de snelheid. Maar de kunst is vooral om compleet te zijn en dat is niet iedereen gegeven. Maar laten we niet vergeten, dat juist fouten de Formule 1 ook leuk maken om naar te kijken.

