Red Bull-adviseur Helmut Marko is de laatste in een inmiddels lange reeks aan F1-prominenten die zijn mening geeft over de aanhoudende geruchten over Max Verstappen. Het gerucht dat de Nederlander nadenkt over een overstap naar Mercedes stak na uitspraken van George Russell in Oostenrijk weer de kop op. Volgens de adviseur is er echter één hele belangrijke reden waarom Verstappen niet zal vertrekken: ‘Bij ons heeft hij veel vrijheid.’

Hoewel de geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes nooit helemaal zijn weggegaan, is het weer hét onderwerp van gesprek tijdens de GP Oostenrijk. George Russell bevestigde namelijk in Spielberg dat Mercedes inderdaad met de viervoudig wereldkampioen praat. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat echter niets los over eventuele gesprekken en Red Bulls Christian Horner bestempelt de geruchten als ‘lawaai’.

Het bleef echter niet bij de reacties van de teambazen, want ook adviseur Helmut Marko reageert op de bewering van Russell. “We kunnen dit eigenlijk niet serieus nemen. Russell praat gewoon te veel”, zei de Oostenrijker eerder al. Marko vult nu zijn eerdere uitspraak aan met de reden waarom een overstap van Verstappen naar rivaal Mercedes helemaal niet logisch is.

Meer vrijheid

“Dit verhaal dat iedereen Max wil contracteren, wordt ondertussen wel wat saai”, vertelt Marko na de kwalificatie in Oostenrijk tegen Sky Italia. “Hij heeft een contract tot en met 2028 bij ons, en zolang wij hem een competitieve auto geven, is er geen reden waarom hij weg zou willen gaan. Bij ons heeft hij bovendien veel vrijheid, wat hij niet zou hebben bij Mercedes.”

