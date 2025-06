In de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk neemt de speculatie rond Max Verstappen en Mercedes toe. Red Bull-kopstuk Helmut Marko heeft van zich laten horen en richt zijn pijlen op George Russell, die zich deze week uitsprak over de mogelijke komst van Verstappen naar Brackley. Marko: “Russell praat gewoon te veel.”

De toekomst van Russell bij Mercedes staat ter discussie. Ondanks zijn overwinning in Canada en een solide seizoen, is zijn stoeltje niet zeker. Het contract van de Brit loopt af en de opkomst van supertalent Kimi Antonelli zet hem verder onder druk.

Russell reageerde openhartig op de geruchten en gaf aan de interesse van teambaas Toto Wolff in Verstappen te begrijpen. Maar die houding valt niet goed in kamp-Red Bull. “Wat is er nu met hem aan de hand”, sprak Marko in Spielberg zijn verbazing hierover uit.

“Ik dacht dat hij een contract voor volgend jaar had. Dat moet veranderd zijn sinds Montreal. Dus die overwinning heeft hem kennelijk geen goed gedaan. Maar we kunnen dit eigenlijk niet serieus nemen. Russell praat gewoon te veel”, besloot de Oostenrijker.

