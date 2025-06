Ook Red Bull-teambaas Christian Horner reageert op de aanhoudende geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Hoewel de wereldkampioen zelf liever de geruchten naast zich neerlegt, bevestigde George Russell dat zijn renstal wel degelijk gesprekken voert met Verstappen. Volgens Horner is het echter allemaal maar ‘lawaai’, en heeft de Nederlander gewoon tot 2028 een contract bij Red Bull.

Het is een hardnekkig gerucht dat al een tijdje rondgaat in de paddock: Max Verstappen denkt aan een potentiële overstap naar Mercedes. Het gerucht lijkt niet helemaal op niets gebaseerd, want George Russell bevestigde deze week nog dat zijn renstal inderdaad gesprekken voert met de viervoudig wereldkampioen. Toch is het volgens Red Bull-teambaas Christian Horner klinkklare onzin dat de Nederlandse coureur binnenkort zijn stoeltje bij de Oostenrijkers verruilt voor eentje bij de Zilverpijlen.

LEES OOK: Toto Wolff laat niets los over oplaaiende Verstappen-geruchten

“Het is alleen maar een hoop lawaai”, vertelt Horner aan Sky Sports F1. “Ik denk dat Max zich er ook behoorlijk aan ergert. Voor ons is het heel duidelijk dat het contract dat we met Max hebben tot 2028 loopt. Alles wat er wordt gezegd, is daarom volledig speculatief. We hebben de neiging om er niet te veel aandacht aan te besteden.”

Frustratie bij Russell

Ondertussen loopt het contract van Russell bij Mercedes dit jaar al af. Ondanks dat de Britse coureur afgelopen GP Canada de eerste zege van het seizoen pakte voor de Duitse renstal, heeft Russell nog altijd geen duidelijkheid over een eventuele contractverlenging. Horner haalt de situatie waar de Brit zich nu in bevindt ook even aan.

“Ik kan me voorstellen dat George gefrustreerd is dat hij nog geen contract heeft gekregen. Maar dat is iets tussen hem en zijn team”, vervolgt Horner. “De situatie met Max, wij weten duidelijk waar we staan en Max weet dat natuurlijk ook. Alles is onder voorbehoud en uiteraard blijft elk contract vertrouwelijk tussen de partijen.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.