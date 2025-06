George Russell zette in aanloop naar de GP van Oostenrijk de Formule 1-wereld op zijn kop. De Britse Mercedes-coureur bevestigde namelijk dat zijn team ‘gesprekken voert’ met het kamp van Max Verstappen. Terwijl Russell nog steeds wacht op een verlenging van zijn contract, wordt de Nederlander steeds vaker gelinkt aan de Silberpfeile. Tegenover de media in Spielberg wilde Toto Wolff ontkennen noch bevestigen dat hij contact heeft met Verstappen.

Mercedes heeft nog geen coureurs vastgelegd voor het Formule 1-seizoen van 2026. Andrea Kimi Antonelli, die als 18-jarige rookie zijn debuut maakte bij de Duitse renstal, tekende vorig jaar een eenjarig contract. Ook de samenwerking met George Russell loopt dit seizoen af. Ondertussen wordt Max Verstappen, die opnieuw klaagt over het gebrek aan competitiviteit bij Red Bull, steeds nadrukkelijker gelinkt aan een mogelijke overstap naar Mercedes — zeker nu Russell heeft bevestigd dat beide partijen al in gesprek zijn.

Wolff zwijgt over Verstappen

Tijdens de officiële FIA-persconferentie werd teambaas Toto Wolff uiteraard geconfronteerd met de uitspraken van Russell. De Mercedes-topman hield zich bewust op de vlakte en weigerde te bevestigen dat de huidige line-up, die hij geregeld prijst in de media, ook volgend jaar voor het team rijdt.

“Dit is een onderwerp waar ik niet over wil praten”, zei de Oostenrijker resoluut. “Mensen praten met elkaar en verkennen hun opties, maar het belangrijkste is dat we als organisatie transparant blijven. Deze geruchten veranderen niets aan mijn mening over Russell, zijn capaciteiten of wat dan ook.”

Wat vindt Wolff dan van de uitspraken van Russell? Heeft de Britse coureur zijn mond voorbij gepraat?

“Of ik het nu leuk vind of niet, ik steun mijn coureurs altijd”, reageerde hij. “Dat gezegd hebbende, heeft hij niets gezegd wat ik niet zou willen. Ik denk dat we heel transparant zijn over wat we doen en wat we van plan zijn”, voegde hij eraan toe. “Dat is altijd zo geweest. En op dit moment moeten we gewoon goed onderzoeken wat de toekomst brengt, maar dat verandert niets aan mijn waardering voor Russell en Antonelli“, herhaalde hij. “Dat is nog steeds een line-up waar ik enorm blij mee ben. Russell is al ruim tien jaar onderdeel van ons team en voldoet altijd aan onze verwachtingen. De contractgesprekken die ik nu voer, verlopen zoals altijd – achter gesloten deuren.”

