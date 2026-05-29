De GP van Canada legde een sluimerend vuur bloot bij Mercedes. George Russell en Kimi Antonelli lieten zien niet voor elkaar onder te doen en kegelden elkaar een aantal keer bijna van de baan. In de nieuwste aflevering van de podcast Formule 1 Paddockpraat schuift coureur en analist Jeroen Bleekemolen aan om er zijn licht over te schijnen.

De vergelijking met andere kemphanen binnen hetzelfde team dringt zich meteen op, en Bleekemolen grijpt die ook meteen aan. “We hebben natuurlijk het mooiste voorbeeld met Rosberg en Hamilton,” zegt hij. Maar wie denkt dat Toto Wolff zijn coureurs netjes in het gareel kan houden, vergist zich. “Dit valt niet te managen. Je hebt gewoon twee goede coureurs. Hoe ga je die uit elkaar houden? Dat kan niet. Ze hebben hetzelfde materiaal, dus ze zijn ongeveer even snel.”

En de papaya-rules dan, de gedragscode waarmee McLaren de verhouding tussen Norris en Piastri probeert te sturen? Bleekemolen is er kort over. “Dat zou ik hem niet adviseren.” Zijn alternatief is misschien wel het eerlijkste advies dat Wolff kan krijgen: gewoon loslaten. “Dan gaat het een keer volledig fout. Dat is dan maar zo.” Want, zo redeneert Bleekemolen, autocoureurs zijn geen teamspelers die zich conformeren aan protocollen. “Die willen gewoon winnen.”

