Het heeft er alle schijn van dat een van de spectaculairste transfers ooit in de Formule 1 toch echt in de week ligt. Een overstap van Max Verstappen, sinds zijn debuut in 2015 onder contract bij Red Bull, naar Mercedes volgend jaar lijkt niet langer ondenkbaar. Sommige bronnen beweren zelfs dat het papierwerk al bij advocaten van beide partijen ligt…

In de Formule 1 heeft elk woord, hoe simpel en onbeduidend ook soms, lading en betekenis. Niemand zegt iets zonder bijbedoeling. Ook George Russell, hij wacht op een nieuw contract bij Mercedes, niet met de uitspraak dat zijn werkgever ‘in gesprek’ is met Verstappen. De Brit vindt dat trouwens ook logisch, gezien de status van de viervoudig wereldkampioen. “Elk team wil Max hebben”, bekende Russell eerder al eens. “Hij zou voor iedereen de eerste keuze zijn.”

Er wordt al maandenlang gespeculeerd over de toekomst van de Brit, twee weken geleden winnaar van de Canadese GP. Teambaas Toto Wolff beweert net zo lang dat contractverlenging van Russell een formaliteit is. Maar dat is het kennelijk niet. In aanloop naar de race in Oostenrijk klonk de chef ondanks een hoop vleiende woorden over zijn eerste coureur defensiever.

“Dit soort discussies laaien door gebrek aan informatie van de media altijd weer op tegen de zomer”, stelde Wolff. “In het zakelijke leven worden contractbesprekingen niet in het stadhuis gevoerd, maar achter gesloten deuren. Alles verloopt volgens plan. Het verandert niets aan mijn mening over George, zijn kwaliteiten of iets anders. Ik ben extreem blij met een line-up van George en Kimi (Antonelli, red).”

De positie van de Italiaanse tiener, Wolff is een groot fan van en als een vader voor hem, lijkt niet ter discussie te staan. Zijn eerste podiumplek onlangs in Canada heeft de teambaas gesterkt in zijn mening dat Antonelli (18) Mercedes’ man voor de toekomst is. Russell daarentegen, via Mercedes’ opleidingsprogramma omhoog geklommen, is inwisselbaar. Zij het alleen voor Verstappen. Dat de contractbesprekingen met de Brit nog steeds niet zijn afgerond, heeft ook te maken met zijn wensen. Russell wil een meerjarig contract, Wolff een eenjarig. Om, inderdaad, de optie voor Verstappen eventueel ook voor na 2026 open te houden.

Rode loper Verstappen

Verstappens salaris zal geen belemmering gaan vormen, sponsoring van zijn andere race-activiteiten (GT-team en simraceteam Redline) evenmin. De rode loper is uitgerold, uit een enquête onder het Mercedes-personeel in Stuttgart bleek eerder al dat de eventuele komst van Verstappen zeer breed wordt gedragen. Belangrijk in deze voor autofabrikanten onzekere tijden.

Beetje bij beetje lijkt de weg naar een spectaculaire transfer te worden geplaveid. Verkennende gesprekken worden niet meer ontkend, Verstappen wilde in Oostenrijk niet hardop bevestigen dat hij in 2026 ook voor Red Bull rijdt. Een teken aan de wand? Er zijn ontsnappingsclausules, die naar verluidt voor de zomerstop gelicht zouden kunnen worden. Als Verstappen echt weg wil, zal niemand hem (met eventuele afkoopsom) kunnen tegenhouden. Daarvoor is zijn machtspositie te groot. En wie weet kan zijn race-engineer en vertrouweling Gianpiero Lambiase hem volgen.

Misschien vinden Verstappen en zijn entourage, vader Jos en manager Raymond Vermeulen, het – hoe loyaal de wereldkampioen ook is aan Red Bull – tijd voor een andere afslag. Met nieuwe reglementen in 2026 die vooral voorzien in het belang van een krachtige motor, is Mercedes een veilige, verantwoorde en eigenlijk ook enige keuze. Want als er iets is waarin de Duitse autofabrikant excelleert, dan is het wel de bouw van motoren. Daar weet Verstappen uit ervaring alles van.

