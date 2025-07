Hoewel er uit zowel kamp-Verstappen als Mercedes nog geen enkele bevestiging is over een eventuele overstap van de viervoudig wereldkampioen naar de Zilverpijlen, is de potentiële overgang al dagenlang onderwerp van gesprek. Eerder werden onder meer teambazen Christian Horner en Toto Wolff naar de geruchten gevraagd, en nu is het de beurt aan McLaren-CEO Zak Brown om een duit in het zakje te doen. Wat vindt de Amerikaan van de eventuele overstap? ‘Een beetje eng’, is Brown eerlijk.

Sinds George Russell wereldkundig heeft gemaakt dat Max Verstappen en Mercedes wel degelijk gesprekken voeren, steken de geruchten over een eventuele overstap van de Nederlander naar de Zilverpijlen weer de kop op. Hoewel Verstappen zelf nog geen uitspraken heeft gedaan over de gesprekken, wordt de vraag of een eventuele overstap van de viervoudig wereldkampioen naar de Duitse renstal een goed idee is al aan meerdere Formule 1-prominenten voorgelegd, waaronder aan McLaren-CEO Zak Brown.

LEES OOK: Verstappen reageert zelf op Mercedes-geruchten: ‘Ik bepaal mijn eigen toekomst’

De Amerikaan geeft toe geen fan te zijn van het idee. “Het zou een beetje eng zijn”, zegt Brown eerlijk tegen ESPN. “Mercedes zit duidelijk in een opgaande lijn en Red Bull op dit moment zeker niet. Max is een ongelooflijk talent. Hij in een Mercedes betekent behoorlijk serieuze competitie.”

‘Wil Max nog niet afschrijven’

Ook zonder een Mercedes wordt Verstappen nog altijd als serieuze competitie voor McLaren gezien. Zo wil Oscar Piastri, ook al heeft hij een voorsprong van 61 WK-punten op de Nederlander, Verstappen niet uitvlakken voor de titel dit seizoen. “Ik wil Max nog zeker niet afschrijven”, vertelt de Australiër aan ESPN. “Het gat is natuurlijk wel groot, en onze auto is erg competitief. In Oostenrijk was hoe sterk de auto was zelfs een verrassing voor ons. Als we zo kunnen doorgaan, dan ziet het er goed voor ons uit. Maar het kampioenschap is nog lang, dus ik schrijf Max nog zeker niet af.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.