Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit waarom Red Bull besloot om Laurent Mekies over te laten komen van zusterteam Racing Bulls. De Fransman nam deze week het stokje over van de ontslagen Christian Horner als teambaas van Red Bull. Volgens Marko heeft Mekies ‘alles in huis’ om het Oostenrijkse team te kunnen leiden.

Op dezelfde dag dat Red Bull naar buiten bracht niet langer verder te gaan met Christian Horner aan het roer, werd Laurent Mekies benoemd tot nieuwe teambaas van Red Bull Racing. De Fransman mocht meteen aan de slag, en heeft al zijn eerste werkdag als kersverse teambaas erop zitten tijdens een filmdag op Silverstone. Adviseur Helmut Marko legt uit waarom de keuze op Mekies viel, en waarom Alan Permane nu aan het hoofd van zusterteam Racing Bulls staat.

Nieuw hoofdstuk

“In België begint een nieuw hoofdstuk bij Red Bull Racing en Racing Bulls, met Laurent Mekies als teambaas bij Red Bull Racing en Alan Permane als teambaas bij Racing Bulls”, blikt Marko in zijn column voor Speedweek alvast vooruit op de eerstvolgende Grand Prix. “Alan was de logische keuze voor ons als de volgende baas bij Racing Bulls, omdat we niet iemand van buitenaf wilden aantrekken. Eigenlijk hebben we zijn vorige rol gewoon uitgebreid.” Permane was voorafgaand aan zijn promotie al de Racing Director bij het zusterteam.

“Laurent was ook de logische keuze voor de nieuwe functie om dezelfde redenen: als een interne oplossing en ook als een man met een enorme ervaring”, vervolgt Marko. “Door zijn gevarieerde werkzaamheden, waaronder later bij de FIA en Ferrari, heeft Laurent alles in huis om een topteam met deskundige hand te leiden.” Mekies werkte voorafgaand aan zijn tijd als Racing Bulls-teambaas als plaatsvervangend teambaas bij Ferrari en als safety director bij de FIA.

