Christian Horner verlaat Red Bull niet zonder lege zakken. De Brit werd deze week ontslagen als teambaas bij de Oostenrijkse renstal. Horner zou echter nog tot eind 2030 een contract hebben. Met een geschat jaarsalaris van tussen de 9 en 12 miljoen pond per jaar, kan Horner naar verluidt een schikking van meer dan 50 miljoen pond eisen als compensatie voor zijn plotselinge ontslag.

De onderhandelingen over de voorwaarden van het vertrek van Christian Horner bij Red Bull zijn volgens The Telegraph nog in volle gang. Ook over de afkoopsom van de 51-jarige Brit wordt nog overlegd. Red Bull ontsloeg afgelopen woensdag officieel Horner ‘van zijn operationele zaken’ als teambaas. De Brit blijft echter nog wel in dienst van het bedrijf. Horner zou nog tot met 2030 een contract hebben bij Red Bull, waardoor hij nog eigenlijk vijf en half jaar in dienst zou zijn van de Oostenrijkers.

Vijftig miljoen pond

In 2023 verdiende de Britse oud-teambaas naar verluidt nog 8,9 miljoen pond per jaar. Dat is omgerekend zo’n 10 miljoen euro. Dat bedrag is echter door de wereldtitel van Max Verstappen in 2024 inmiddels gestegen. Als Horner inderdaad eist van Red Bull dat de rest zijn contract volledig gehonoreerd wordt, dan komt de totale afkoopsom voor het Oostenrijkse bedrijf, volgens meerdere bronnen, neer op meer dan 50 miljoen pond (58 miljoen euro).

LEES OOK: Ecclestone bestempelt Horner als een ‘idioot’: ‘Hij dacht dat hij twintig was’

Terwijl er dus nog onderhandeld wordt over de voorwaarden van Horners officiële vertrek bij Red Bull, heeft opvolger Laurent Mekies alvast zijn eerste werkdag bij de Oostenrijkers achter de rug. De Fransman was aanwezig bij een geplande filmdag op Silverstone van Red Bull. Daar stak hij onder meer de loftrompet voor zijn ontslagen voorganger.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.