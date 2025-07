Van je vrienden moet je het hebben! Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone noemt inmiddels oud-teambaas Christian Horner een ‘idioot’ voor zijn rol in het schandaal dat begin 2024 aan het licht kwam. De Brit werd toen door een vrouwelijke medewerker van Red Bull beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Volgens Ecclestone ging Horner in de fout door te denken dat hij nog twintig jaar was. Daarnaast zag de oud-Formule 1-baas hoe de koppigheid van de Brit hem uiteindelijk bij Red Bull de kop heeft gekost.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is al jarenlang bevriend met de recent ontslagen Christian Horner. De Brit moest na twintig jaar trouwe dienst deze week zijn biezen pakken van het Oostenrijkse bedrijf. Horner stond al langere tijd onder druk binnen Red Bull, zeker nadat begin 2024 de oud-teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ecclestone deinst er niet voor terug om zijn eerlijke mening te geven over het schandaal waar Horner achttien maanden geleden mee te maken kreeg.

“Hij was gewoon een idioot”, zegt Ecclestone tegen The Telegraph. “Hij was een 50-jarige die dacht dat hij twintig was, dacht dat hij een van de jongens was.” Ecclestone lijkt daarbij echter niet veel sympathie te voelen voor de vrouw die Horner beschuldigde van ongepast gedrag. “Ik vraag me vaak af, wanneer deze situaties zich voordoen, waarom als het meisje zo boos is over de avances van iemand, ze niet gewoon zegt: ‘Hé jij, stop daarmee.’”

Koppigheid

Ecclestone ging ook nog even in op de interne onrust bij Red Bull sinds het overlijden van medeoprichter Dietrich Mateschitz in 2022. Er waren volgens oud-Formule 1-topman zorgen dat Horner te veel macht naar zich toetrok. “Er zijn daar mensen die dachten dat hij te vaak wegkwam met dingen. Dat hij deed alsof het niet de Red Bull Ring was, maar de Christian Horner Ring. Hij kwam met zoveel dingen weg. Maar als je tegelijkertijd levert, knijpen mensen een oogje toe. Maar als je stopt met leveren, beginnen mensen wel te kijken. Een of twee beginnen dan te denken: ‘Nou, ik kan het beter doen’.”

Volgens de oud-Formule 1-baas heeft koppigheid uiteindelijk Horner de kop gekost. “Ik weet dat hem is voorgesteld om alleen teambaas te worden en de commerciële kant aan iemand anders over te laten”, onthult Ecclestone. “Maar zijn idee was: ‘Ik ben de CEO’. Toen de echte baas (Dietrich Mateschitz, red.) nog leefde, zou hij hebben geroken dat er problemen zouden komen in het kamp. Hij zou gedacht hebben: ‘Ik kan me er maar beter in vastbijten, kijken wat er aan de hand is en het rechtzetten’.”

