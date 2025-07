Het ontslag van Christian Horner als Red Bull-teambaas voert ook een etmaal na de bekendmaking niet geheel onverwacht de boventoon in de sportmedia. Op woensdagochtend kwam er na twintig jaar plotseling een einde aan Horners tijd bij de Oostenrijkse renstal. Ook de media in Groot-Brittannië, het thuisland van de Brit, duiken in de potentiële redenen achter het vertrek van hun landgenoot.

“Het einde van een tijdperk dat zeker gevoeld zal worden op de Formule 1-grid”, zo kopt het Britse The Guardian over het ontslag van Christian Horner. De krant voorspelt dat Red Bull met het vertrek van de teambaas de ‘turbulentste periode uit hun geschiedenis’ tegemoet gaat. “Red Bull, ooit een formidabele kracht, blijft nu achter met een tegenvallende auto, het risico loopt om hun talisman (Verstappen, red.) kwijt te raken. Het team staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk zonder de man die hen zo ver had gebracht en in een draaikolk van instabiliteit. Zoals het eens zo machtige Williams-team ontdekte, is succes nooit gegarandeerd in de F1 en ook Red Bull kan zichzelf nu op het randje van de afgrond beschouwen.”

De Britse omroep BBC probeert meteen te achterhalen waarom Horner zo plotseling zijn biezen moest pakken. “Het komt waarschijnlijk hierop neer. Resultaten werden steeds slechter. Ervaren medewerkers, die van levensbelang waren voor het succes van Red Bull, waren vertrokken. Daarnaast vond er een reeks aan twijfelachtige beslissingen plaats, en dreigde het team reputatieschade op te lopen. En er waren natuurlijk ook vragentekens rondom hun grootste troef”, verwijst de BBC naar stercoureur Max Verstappen. “In zo’n situatie zou de toekomst van elke CEO van elk bedrijf er niet rooskleurig uitzien. Uiteindelijk had Red Bull waarschijnlijk geen redenen meer om Horner te behouden.”

Machtsstrijd

Sky Sports, de zender achter de Formule 1 in Groot-Brittannië, schrijft het ontslag van Horner toe aan het vertrek van meerdere prominenten binnen het team, waaronder Adrian Newey en Jonathan Wheatley, en de aanhoudende tegenvallende resultaten. “Het blijft een grote verrassing, want dit was een team dat dit jaar nog races won. Christian Horner heeft er absoluut aan bijgedragen dat het team is geworden wat het nu is”, schrijft verslaggever Craig Slater. “Hij heeft het team opgebouwd vanuit een heel klein bedrijf. Ik denk dat dit het ultieme einde is van de machtsstrijd die de laatste jaren duidelijk was in dat team. Uiteindelijk heeft Christian Horner die machtsstrijd verloren.”

