Na de eerste zege van Kimi Antonelli in China maakte de Formule 1 zich op voor een spannende strijd tussen de beide Mercedes-coureurs. Tot ieders verbazing zette de jonge coureur het kampioenschap echter volledig naar zijn hand. De overwinning in Shanghai bleek geen eenmalig kunstje; Antonelli won nog vier races op rij en liet George Russell ver achter zich. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was ook in Monaco weer diep onder de indruk van de rappe Italiaan.

Antonelli deelde de eerste startrij met Max Verstappen in Monaco. Kenners hoopten op een spannende strijd tussen de jonge WK-leider en de viervoudig wereldkampioen. Door de teleurstellende prestaties van Red Bull in de eerste races van het seizoen had Verstappen immers nog niet echt kunnen wedijveren met het Mercedes-talent. Ook in Monaco bleef een eerste krachtmeting uit, doordat de RB22 van de Nederlander al in de openingsronde kuren vertoonde.

Teambaas Laurent Mekies werd na afloop gevraagd naar het optreden van Antonelli, die niet alleen de leiding bij de start wist te behouden, maar ook nog eens tekende voor zijn eerste Grand Slam in de Formule 1. “Kimi (Antonelli, red.) verdween gewoon”, aldus de Fransman tegenover de media. “Hij verdient alle lof. Eerlijk gezegd denk ik dat hij ons allemaal een beetje heeft verrast door in pas zijn tweede seizoen al zó snel te zijn in Monaco.” In de kwalificatie wist Antonelli zijn meer ervaren Red Bull-rivaal al af te troeven. Verstappen leek lange tijd op weg naar poleposition, maar in de laatste sector dook de Italiaan alsnog onder zijn tijd.

Max-effect

“Ik denk dat hij zondag heeft laten zien dat zijn kwalificatie geen gevolg was van één magische ronde, maar dat hij over serieuze snelheid beschikt. Of Max (Verstappen, red.) dat tempo had kunnen volgen, blijft voor altijd een mysterie”, haalde Mekies zijn schouders op. “Max reed op een indrukwekkend niveau in de kwalificatie, niet alleen in de slotfase. In Q2, maar ook tijdens zijn beide pogingen in Q3, was hij bijzonder sterk. We weten dat wanneer hij zich comfortabel voelt in de auto, hij het zogeheten Max-effect kan laten zien. Daarom had ik graag gezien wat hij in de race had kunnen uitrichten.”

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Verstappen merkte echter tijdens de opwarmronde al een probleem op in de aandrijflijn. “We hebben vastgesteld wat het probleem is”, reageerde Mekies daarna zonder verder in detail te treden. “Het probleem ontstond tijdens de opwarmronde en gaf hem noch ons de kans om nog iets te doen. Dat is hoe het zit. Zoals jullie misschien weten, was dit ook pas de eerste motor van Max (Verstappen, red.) dit seizoen, die na Monaco vervangen zou worden.”

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