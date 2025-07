Van Racing Bulls naar Red Bull Racing: Laurent Mekies werd woensdag gepromoveerd tot CEO en teambaas van die laatste, maar wie is hij eigenlijk en wat drijft hem? De opvolger van de ontslagen Christian Horner vertelde in een eerder interview met FORMULE 1 Magazine al eens over zijn persoon, waar hij voor staat en hoe je succesvol een team kunt runnen: tijd voor een kennismaking.

Dit verhaal verscheen eerder in FORMULE 1 Magazine, editie 7 van 2024

Zijn humeur lijkt altijd stralend, Laurent Mekies is volgens Racing Bull-perschef Fabiana Valenti bijna altijd het zonnetje in huis. De Franse intellectueel is een ‘mensenmens’, zoals hij in het onderhoudende maar soms ook wat warrige gesprek bevestigt voor een artikel in FORMULE 1 Magazine.

Respect, beschaafd- en bescheidenheid zijn kernwaarden voor hem. En hoewel Mekies de baas is, is hij volgens Valenti niet erg hiërarchisch. “Ik hoef nooit koffie voor hem te halen, iets te dragen of wat dan ook. Dat vindt Laurent gewoon niet nodig, dat kan hij zelf allemaal wel.” Net als zijn voorganger Franz Tost is de Fransman in korte tijd populair geworden bij het teampersoneel.

Laurent, je bent sinds je entree in de Formule 1 via een vrij stabiele curve teambaas geworden. Heb je dat altijd geambieerd, of kwam het gewoon op je pad?

“Dat is een terechte vraag. En ik denk dat het eerlijke antwoord is, dat zoiets op je pad komt. In denk niet dat we zo ver in de tijd vooruit denken. Kijk, in de Formule 1 zijn we allemaal concurrenten en fans, ik weet niet in welke volgorde. We houden ervan te concurreren, we houden ervan te winnen. We houden van de sport en alles wat we doen is proberen daaraan bij te dragen en er ook van te genieten. Elke dag weer. En dan is de schoonheid van het leven dat je dat probeert te doen en onderweg fantastische mensen ontmoet, die je vormen en ook kansen geven.

Zo is het dus eigenlijk gegaan. De enige echt bewuste beslissingen die je neemt zijn waarschijnlijk de moeilijke, bijvoorbeeld wanneer je van baan verandert. Maar dat doe je niet alleen met het oog op een verandering van je carrière, je doet het ook met het idee meer te willen leren.”

Ik vraag het omdat coureurs al wel heel vroeg in het leven één doel hebben, Formule 1.

“Ik denk dat het goed is voor jonge coureurs die ambitie te hebben. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat werken in de Formule 1 voor mij ook een ultiem doel was als kind, weet je. En dan kom je hier, en… Wat je drijft is willen leren. Dat is het.”

Je hebt lang als engineer bij diverse teams gewerkt, een tijdje bij de FIA en ook voor Ferrari. Wat is precies de grootste uitdaging bij het runnen van een team?

“Weet je, de grootste uitdaging is ervoor zorgen dat al je mensen de juiste omgeving hebben om te kunnen presteren.” Zo simpel is het? “Eigenlijk wel.”

Wat voor soort teambaas ben je? Je zegt: ik wil dat mensen werken in de beste omgeving waarin ze kunnen werken.

“Dus hebben we er ook voor gekozen mensen in het hart van het project te plaatsen, zij vormen de basis van alles. Geloof ik in een bepaalde leiderschapsstijl? Nee.”

Kun je dat uitleggen?

“Natuurlijk. Het komt weer neer op de mensen met wie je het geluk hebt gehad om te werken en te ontmoeten in al die jaren, weet je. Ik heb met fantastische leiders gewerkt en daarvan geleerd. Hebben ze vergelijkbare stijlen? Absoluut niet: die verschilden heel erg. Dus, de stijl doet er niet toe. Wat belangrijk is, is leiderschap.”

Wat is jouw definitie van leiderschap?

“Ik denk het vinden van een manier om je mensen te inspireren en ze in staat te stellen optimaal te presteren. Dat is wat leiderschap volgens mij is.”

Tekst gaat verder onder de foto

Laurent Mekies, van teambaas bij Racing Bulls naar CEO en teambaas van Red Bull. Foto: Getty Images

Er zijn bepaalde manieren van leidinggeven. Wat is jouw stijl?

“Gezien het feit dat ik denk dat de stijl niet belangrijk is, is onze manier, en ik zeg graag onze omdat je niets alleen kunt doen, dat we willen dat de mensen het hart van het project zijn. Want we zijn een mensenproject. Ons succes en falen zal gebaseerd zijn op hoeveel we als groep in staat zijn prestatiegericht te werken: zonder bullshit of beschuldigingen. Dat zijn enkele van onze kernwaarden waar we zeer aan hechten.”

Je had een topfunctie bij Ferrari, toch ben je er vertrokken. Was dat een moeilijk besluit?

“Weet je, ik zat in een zeer bevoorrechte positie om van een ongelooflijke plek bij Ferrari naar een andere ongelooflijke plek hier, in de Red Bull-familie, te gaan. Om specifiek je vraag te beantwoorden: het soort project dat dit project is, is een combinatie van een nieuw team met de vrijheid die ermee gepaard gaat. Niet een 100 procent nieuw team natuurlijk, want de basis is net als de geschiedenis buitengewoon. Aan die buitengewone basis voeg je een vrijheidslaagje toe als in: laten we een nieuw project beginnen. Dit is zo’n kans, die niet vaak voorkomt. En je hebt gelijk: alleen voor iets dat zo speciaal is, kun je een team als Ferrari verlaten.”

Je ben van een enorm team naar een kleiner team gegaan, dat je kent. Lijkt me een ander soort uitdaging.

“Het is anders, maar ook echt compleet anders. Ik ben hier niet om proberen te kopiëren wat ik elders heb gezien, omdat de uitdaging heel anders is. Kijk, het doel is dit team de komende jaren op een consistente manier naar de top van het middenveld te brengen. Dan kijk je daar gewoon naar en zeg je: oké, wat moeten we daarvoor allemaal in gang zetten? Want het gaat heus niet gebeuren omdat we de kleur van de auto of de naam van het team veranderen.

Als je baas je vertelt wat het doel is, moet je dat serieus nemen als een serieus doel. Dan ga je terug en zeg je: oké, wat moeten we doen om de fundamenten van de teams te versterken om ons naar het doel te brengen? En dat is een van de mooiste uitdagingen. En om terug te komen op je vraag: dan probeer je een analyse te maken met wat je vanuit andere ervaringen weet.”

Zou je ook ja hebben gezegd tegen een ander team?

“Het is erg moeilijk iets in de Formule 1 te vinden met meer geschiedenis dan Ferrari. Maar ik denk dat de Red Bull-familie uniek is als je ziet wat het nu in de motorsport betekent. Om je vraag te beantwoorden: het feit dat het de Red Bull-familie is, dat ik het voorrecht heb gehad eerder al meer dan tien jaar voor dit team te mogen werken en dit een nieuw project is maakt dat de omstandigheden goed waren bij Ferrari te vertrekken. Want dit is een zeer unieke set omstandigheden. Het zou niet van toepassing zijn geweest op iets anders in de pitstraat.”

Bij Ferrari kijkt de hele wereld mee, hier niet. Merk je dat verschil? Is er minder druk?

“Er zijn veel verschillen. Ik denk dat het eerste directe antwoord is dat het helemaal niet hetzelfde aanvoelt. Maar dat is geen verrassing, hè? Het is ook een goede zaak. Misschien als je van het ene naar het andere team gaat, het meer vergelijkbaar aanvoelt. Maar dat is in dit geval niet zo. Als je mensen met verschillende achtergronden spreekt, hoor je waarom sommige teams uniek zijn.

En ik weet zeker dat Ferrari op sommige manieren uniek is, en ik weet zeker dat dit team op sommige manieren ook uniek is. Het is moeilijk concrete voorbeelden daarvoor te geven. Ik denk dat elk team zich op een bepaalde manier ontwikkelt waardoor het heel sterk wordt op sommige gebieden. Ik vind dat behoorlijk interessant, het is de schoonheid van deze uitdaging.”

Welke andere vaardigheden heb je als teambaas nodig in vergelijking met een functie als chef-engineer?

“Als je het vanuit het perspectief van de mensen bekijkt, is het niet heel anders. Een race-engineer runt de helft van de garage: hij praat met zijn coureurs, probeert zijn monteurs zo snel mogelijk te laten werken, coördineert een team van engineers, krijgt tegelijkertijd input vanuit de fabriek, heeft een superkorte deadline, staat onder grote druk, wordt de hele tijd blootgesteld aan geluid en zijn stem gaat de wereld over elke keer als je de radio-knop indrukt. Ik heb enorm veel respect voor al deze mensen.”

Je was ooit een van hen.

“Dus moet je meer in je mars hebben om een teambaas te zijn? Nee. In mijn ogen is deze functie een voortzetting daarvan.”

Waarom werk je als Fransman graag voor Italiaanse teams? En kom niet aan met het cliché dat het eten er zo goed is.

“Oké, dat zal ik niet doen. Maar het cliché klopt wel, haha. Even serieus: ik denk dat het moeilijk is een gastvrijere plek te vinden dan Italië. En dan bedoel ik de benadering in termen van hoe gastvrij mensen zijn, vooral op de werkvloer en daarbuiten. Ik zeg niet dat het de belangrijkste factor is mijn carrièrekeuzes, maar het creëert zeker een zeer bevoorrechte omgeving. En natuurlijk wil je je in zo’n omgeving ook blijven evolueren. Dat gezegd hebbende: is de keuze voor Italië dan een bewuste in mijn beslissingen? Waarschijnlijk meer een onbewust dan bewuste.”

Is de Italiaanse mentaliteit dan zo anders als de Franse?

“Weet je, hoe graag we ook een vlag op alles willen zetten, de waarheid is dat alle teams in de Formule 1 ongelooflijk internationaal zijn. Als je bij ons op het kantoor van de engineers werkt, tref je waarschijnlijk tien verschillende nationaliteiten. Ik denk dat er wel iets van dertig verschillende nationaliteiten bij ons team werken. Er zijn veel goede dingen zijn aan Italië.

Wat betreft in termen van werkomgeving: de realiteit is dat we in de Formule 1 allemaal voor internationale teams werken. Of ze nu in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Italië gevestigd zijn: je vindt overal een zeer vergelijkbare mix van nationaliteiten. Wij opereren weliswaar vanuit Italië, in werkelijkheid heeft dat volgens mij niet zo’n grote impact op het werk gerelateerde gedeelte.”

Maar je hebt nog steeds een zwak voor Italiaanse teams. Of was het toeval dat je bij Ferrari terechtkwam?

“Nee, nee. Ik was er absoluut niet aan begonnen als ik niet honderd procent geloofd had in wat er gedaan zou kunnen worden. En ik vind ook dat we een aantal geweldige dingen hebben gedaan.”

Wat wil je met dit team bereiken?

“Nou, zoals ik al zei, het doel is duidelijk: dit team de komende jaren op een consistente manier naar de top van het middenveld te brengen. Dat is de taak die we hebben, dat is het doel. Dus het antwoord op je vraag is heel eenvoudig: we willen een winnend team op de baan zetten.”

Dit verhaal verscheen eerder in FORMULE 1 Magazine, editie 7 van 2024

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.