Red Bull Racing gebruikt het Grand Prix-weekend in Barcelona om weer een verplichte rookiesessie af te kunnen vinken. Ayumu Iwasa neemt vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de GP van Catalonië plaats in de auto van Isack Hadjar. Daarmee komt de Fransman een uur lang niet in actie, terwijl Iwasa waardevolle Formule 1-kilometers kan maken.

De 23-jarige Japanner is al enkele jaren onderdeel van het Red Bull Junior Team en vervult daarnaast een rol als test- en reserverijder binnen Red Bull. De training in Barcelona wordt zijn eerste kennismaking met de huidige generatie auto’s en reglementen. “Ik kijk ernaar uit om dit weekend tijdens de eerste vrije training in Barcelona voor het team te rijden”, aldus Iwasa. “De laatste keer dat ik in een Formule 1-auto reed was vorig jaar in Abu Dhabi, dus het wordt een nieuwe ervaring voor mij met de huidige auto en de huidige reglementen.”

Iwasa heeft zich de afgelopen weken uitgebreid voorbereid op zijn optreden in Spanje. Daarbij speelde de simulator van Red Bull een belangrijke rol. Hadjar keert na de eerste vrije training weer terug achter het stuur voor de rest van het raceweekend in Barcelona.

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