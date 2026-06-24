Nog geen twee weken nadat Ayumu Iwasa in Barcelona tijdens de eerste vrije training de RB22 van Isack Hadjar mocht overnemen, komt de rookie alweer in actie in Oostenrijk. Daar mag hij in de VCARB03 van Racing Bulls wederom VT1 voor zijn rekening nemen. Iwasa kruipt waarschijnlijk in de bolide van Liam Lawson, aangezien teamgenoot Arvid Lindblad dit jaar nog zelf als rookie wordt beschouwd.

Hoewel Ayumu Iwasa al enkele jaren onderdeel is van het Red Bull Junior Team, was de eerste vrije training in Barcelona zijn eerste kennismaking met de huidige generatie auto’s. De Japanner kwam tijdens VT1 van de GP Catalonië tot een veertiende tijd.

LEES OOK: Helmut Marko schept hoge verwachtingen: ‘Red Bull mengt zich weer in de strijd’

Twee weken later mag hij dus achter het stuur van de VCARB03 kruipen, bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Hoewel het niet is bevestigd, neemt Iwasa naar alle waarschijnlijkheid de bolide van Liam Lawson voor een uurtje over. Lawsons teamgenoot Arvid Lindblad rijdt dit jaar namelijk voor het eerst in de Formule 1 en is volgens de reglementen zelf nog een rookie. Sinds 2025 moeten Formule 1-teams vier keer per seizoen – twee keer per bolide – een rookie inzetten tijdens een vrije training.

Ayumu in Austria 🇦🇹 @ayumuiwasa_cars will be jumping in the VCARB 03 for FP1 in Spielberg 💪 #F1 #VCARB #AustrianGP pic.twitter.com/cQutdKTN86 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) June 24, 2026

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.