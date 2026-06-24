Helmut Marko gaat ervan uit dat het upgradepakket van Red Bull voor de aankomende thuisrace in Oostenrijk zijn vruchten zal afwerpen. Het team van Max Verstappen neemt de RB22 voor eigen publiek stevig onder handen in de hoop het gat naar de andere topteams te dichten. De voormalig topadviseur heeft vertrouwen in de ontwikkelingen bij zijn oude werkgever. Het dominante Mercedes acht hij voorlopig ongrijpbaar, maar daarachter voorspelt hij een interessant gevecht.

Na zeven Grands Prix bezet Red Bull de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Een eerlijke positie, gezien de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1. De afgelopen maanden moest de Oostenrijkse renstal zich veelal achter Mercedes, Ferrari en McLaren scharen. Wanneer het team hoger eindigde – zoals bij de podiumplaats in Canada – was dat volgens kenners volledig op conto van stercoureur Max Verstappen. Mercedes staat ondertussen stevig op de eerste plaats, dankzij zes opeenvolgende zeges in 2026.

Mercedes de favoriet

“Volgens de nieuwe reglementen is Mercedes duidelijk de favoriet”, gaf Helmut Marko toe tegenover Kleine Zeitung. Toch hebben ook de Silberpfeile hun zwaktes, merkte de Oostenrijker op. “Ze hebben nu al twee keer motorpech gehad, wat ongebruikelijk is voor hen.” Marko verwacht echter dat Red Bull eerst Ferrari en McLaren het vuur aan de schenen moet leggen. Hij schept hoge verwachtingen van het upgradepakket dat dit weekend zijn debuut maakt in Spielberg.

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“In dit stadium van de reglementencyclus zijn upgrades over het algemeen effectiever”, lichtte hij toe. “Je kunt zomaar een voordeel van vijf tienden van een seconde behalen.” Het is nog onduidelijk welke aanpassingen Red Bull precies doorvoert, al meldden meerdere bronnen dat de RB22 eindelijk het nodige gewicht heeft verloren. “Red Bull zet voor het eerst een auto in die het gewichtslimiet haalt, dus zij zullen zich ook zeker mengen in de strijd”, bevestigde ook Marko. “Ik hoop dat Max (Verstappen, red.) dan vooraan kan meedoen. Mercedes is de favoriet, maar hoe de rest van het veld zich tot elkaar verhoudt, zal heel interessant zijn.”

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