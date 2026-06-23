McLaren en Red Bull bevinden zich midden in een juridisch traject rond de omstreden FIA-beslissingen na afloop van de GP van Monaco. Vijf dagen na de Grand Prix schrapten de stewards twee tijdstraffen van Pierre Gasly, waardoor de Fransman zijn podiumplaats terugkreeg, ten koste van Isack Hadjar en Oscar Piastri. Beide teams wachten momenteel op een hoorzitting bij het Internationaal Hof van Beroep.

De controverse ontstond tijdens de hoofdrace in Monaco, waar meerdere coureurs tijdstraffen kregen voor het overschrijden van de snelheidslimieten in de pitstraat, onder wie Pierre Gasly, Franco Colapinto, Oscar Piastri, George Russell en Lewis Hamilton. Later bleek dat deze overtredingen het gevolg waren van een meetfout bij FOM. Waar de meeste coureurs hun straf tijdens de race al hadden uitgezeten, kreeg Gasly deze na afloop aan zijn racetijd toegevoegd. Alpine vroeg daarop een herziening aan, waarna de stewards tijdens het daaropvolgende raceweekend in Spanje besloten de straffen te schrappen en Gasly zijn derde plaats terug te geven.

Procedure

McLaren en Red Bull lieten het daar niet bij zitten en gingen in beroep tegen die beslissing. Beide teams stapten naar het Internationaal Hof van Beroep van de FIA, het hoogste onafhankelijke beroepsorgaan binnen de autosport, dat bevoegd is om beslissingen van stewards te bevestigen, te wijzigen of ongeldig te verklaren. Het Hof behandelt geschillen die door nationale autosportbonden of de FIA zelf worden ingebracht.

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De procedure voorziet in een formeel traject waarbij McLaren en Red Bull hun volledige beroepsdossier indienen, waarna de FIA als verweerder nog de tijd krijgt om te reageren. Naar verwachting vindt de hoorzitting in juli plaats. De aanleiding voor het beroep reikt verder dan alleen de uitslag in Monaco. Binnen de paddock leeft de vrees dat de herziening van Gasly’s straf een precedent schept, waarbij coureurs ervoor zouden kunnen kiezen om straffen niet tijdens de race uit te zitten, maar achteraf juridische stappen te zetten.

Tijdens de openbare hoorzitting zullen beide partijen hun argumenten presenteren, eventueel ondersteund door getuigen en experts. Daarna volgen de slotpleidooien, waarna de rechters zich terugtrekken voor beraad. De uitspraak wordt genomen bij gewone meerderheid, waarbij de voorzitter bij een impasse de doorslag geeft. De uitkomst kan de oorspronkelijke straf voor Gasly bevestigen, aanpassen of volledig terugdraaien en zal vervolgens officieel worden gecommuniceerd aan de FIA en alle betrokken partijen.

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