Arvid Lindblad kreeg tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli de kans om achter het stuur te kruipen van een heuse Ford-rallyauto. De jonge Brit, die dit seizoen op 18-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de Formule 1, was direct verkocht. Hoewel hij zich eerst wil blijven focussen op zijn huidige doelen in de koningsklasse, hoopt hij zich in de toekomst meer op de rallysport te kunnen toeleggen.

Lindblad reed eerst een rondje mee met Jon Armstrong, die voor het M-Sport Ford-team uitkomt in het WRC. Niet veel later kreeg hij zelf de kans om over de onverharde wegen te scheuren. Tegenover de officiële Red Bull-kanalen bevestigde hij dat hij in de toekomst nog veel meer met rallyrijden wil gaan doen. “Het was de eerste keer dat ik zoiets deed”, reageerde hij. “Het was ongelooflijk. In de Formule 1 rijden we behoorlijk hard, dus ik zou niet zeggen dat ik bang was, maar ik moest zeker uit mijn comfortzone stappen.”

F1-coureurs in de rallysport

“De hele ervaring heeft me verrast”, gaf Lindblad toe. “Het was fantastisch, heel anders dan ik gewend ben, en ik heb er enorm van genoten.” Bovendien hintte hij op meer uitstapjes naar de rallysport, uiteraard wanneer zijn drukke F1-carrière dat toelaat. “Rally is iets waar ik steeds meer over leer en eerlijk gezegd ben ik het de laatste tijd steeds meer gaan waarderen. Het is iets waar ik me ooit aan wil wijden, zodra mijn huidige projecten zijn afgerond.”

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“Nu ik er een beetje van heb geproefd, waardeer ik nog meer wat deze jongens doen”, vervolgde hij. “Beelden vanuit de auto doen geen recht aan wat je als coureur beleeft. Het is ongelooflijk: het gaat zo snel en je zit zo dicht bij de bomen. Het is echt indrukwekkend wat deze coureurs doen.”

Meerdere F1-coureurs hebben zich al eens aan de rallysport gewaagd. Zo kwam oud-kampioen Kimi Räikkönen drie jaar lang uit in het WRC, alvorens hij in 2012 terugkeerde naar de koningsklasse. Landgenoten Mika Salo en Mika Häkkinen namen deel aan de Arctic Lapland Rally en ook Alex Caffi, Martin Brundle en Derek Warwick hebben verschillende rally’s gereden. Robert Kubica staat naast zijn Formule 1-carrière bekend om zijn zware WRC-crash in 2011. Tot slot heeft ook Jos Verstappen zich toegelegd op de rallysport; hij behaalde de afgelopen jaren grote successen in het Belgische rallycircuit.

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