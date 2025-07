Keert Sebastian Vettel terug in de Formule 1? De oud-Red Bull-coureur heeft al een aantal gesprekken gevoerd met adviseur Helmut Marko over een eventuele nieuwe rol bij zijn oude werkgever. De Oostenrijker wees Vettel zelfs al aan als ideale opvolger. Toch is het plan volgens Ralf Schumacher nu helemaal van tafel. ‘Hij heeft een duidelijke afwijzing gekregen’, onthult de oud-coureur.

Sebastian Vettel reed tussen 2009 en 2014 voor Red Bull, en dat leverde de Oostenrijkse renstal geen windeieren op. De Duitser won vier keer achter elkaar de coureurstitel, en hielp Red Bull ook drie opeenvolgende jaren om het constructeurskampioenschap te winnen. Acht jaar later, eind 2022, verliet Vettel de Formule 1-sport. Of de Duitse wereldkampioen nu helemaal klaar is met de koningsklasse is echter de vraag. Afgelopen april noemde Red Bull-adviseur Helmut Marko Vettel namelijk zijn ‘ideale opvolger’.

Hoewel de viervoudig wereldkampioen eerst zelf twijfelde over of hij in de voetsporen van Marko kon treden – ‘Er is maar één Helmut’ – zijn er ondertussen wel gesprekken gevoerd tussen Marko en Vettel over een mogelijke rol voor laatstgenoemde bij Red Bull. Max Verstappen is in ieder geval al fan van het idee. Volgens de coureur is er ‘altijd plek’ voor zijn voorganger bij Red Bull.

Vettel afgewezen

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher ziet het wat minder rooskleurig voor Vettel in. Volgens de tegenwoordige analist is de voormalige F1-coureur afgewezen door zijn oude werkgever. “Nou, Sebastian Vettel, ik denk niet dat dat het geval is,” vertelt hij aan Sport1. “Ik denk dat dat een eenzijdig verhaal was. Voor zover ik heb gehoord, heeft hij ook een duidelijke afwijzing gekregen en daarom staat het niet ter discussie.”

