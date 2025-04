Eind april blaast topadviseur Helmut Marko liefst 82 kaarsjes uit. Toch blijft de Oostenrijker zich onverminderd inzetten voor Red Bull en neventeam Racing Bulls. Met name de juniorcoureurs neemt Marko nog vaak onder zijn hoede. Zo speelde hij in het verleden een belangrijke rol in de Formule 1-carrières van Max Verstappen en Sebastian Vettel, samen goed voor acht wereldtitels. Volgens Marko zou Vettel een goede opvolger zijn, nu zijn onvermijdelijke pensioen dichterbij komt.

Helmut Marko heeft nog geen definitief besluit genomen over zijn toekomst in de Formule 1, al bevestigde hij tegenover Sky Sports dat het vele reizen zijn tol begint te eisen. De overvolle kalender betekent dat Marko liefst vierentwintig Grands Prix per jaar moet bijwonen. “Het is duidelijk dat ik dat op een gegeven moment niet meer aankan, niet in de laatste plaats vanwege mijn leeftijd”, aldus Marko. “De reisverplichtingen zijn natuurlijk geen makkie.”

Volgens Marko zou Sebastian Vettel, die dit weekend ook naar de GP van Saoedi-Arabië reisde, de ‘ideale opvolger’ zijn. “Hij (Vettel, red.) werkt hier in Saoedi-Arabië al met meisjes in de karts”, lichtte Marko toe. “En daarnaast is hij binnen al zijn Formule 1-teams een briljante strateeg geweest. Het zou geweldig zijn als hij mijn werk op een dag zou overnemen. Daar heeft hij geen jaar voor nodig – na twee races heeft hij het al onder controle. Vettel weet wat hij in de toekomst wil doen, en dat is in de eerste plaats autosport”, besloot Marko.

Sebastian Vettel, die van 2009 tot en met 2014 vier titels won met Red Bull, nam in 2022 afscheid van de Formule 1. Sindsdien bezocht hij sporadisch enkele Grands Prix, voornamelijk om aandacht te vragen voor goede doelen. Toen hij werd gevraagd naar de opmerkingen van Helmut Marko, ging Vettel er niet al te diep op in. “We zullen zien of dat iets voor mij is in de toekomst”, grijnsde hij. “Zolang Helmut er nog plezier in heeft en zichzelf nog geschikt acht, heeft hij een unieke rol – vooral door zijn ervaring met de teamdynamiek. Het zou jammer zijn als hij die positie op een gegeven moment verlaat. Dan zal Red Bull zich in een nieuwe, andere richting moeten ontwikkelen.”

Volgens Helmut Marko zou Sebastian Vettel de ‘ideale opvolger’ zodra hij besluit met pensioen te gaan (Red Bull Content Pool)

