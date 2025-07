Max Verstappen wil het afgelopen raceweekend in Oostenrijk zo snel mogelijk vergeten. Dat onthult de Nederlandse wereldkampioen, terwijl hij ook alvast vooruit kijkt naar de GP Groot-Brittannië. Ook Yuki Tsunoda hoopt weer een stap te kunnen maken tijdens het aankomende thuisraceweekend voor Red Bull. De Japanner vindt het frustrerend dat het tempo nog ontbreekt in zijn long runs.

Met zijn uitvalbeurt in Oostenrijk kwam er een einde aan een reeks van 31 races waarin Max Verstappen over de finishlijn reed. Het was de eerste keer sinds de Grand Prix van Australië 2024 dat de Nederlander de eindstreep niet haalde, alleen toen kwam dat door een probleem aan de remmen. In Oostenrijk was het Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli die achter Verstappens uitvalbeurt zat. De jonge Italiaan botste met zijn W16 op de RB21 van de viervoudig wereldkampioen, en beide coureurs kwamen zo niet verder dan de openingsronde.

LEES OOK: Verstappen reageert zelf op Mercedes-geruchten: ‘Ik bepaal mijn eigen toekomst’

Niet geheel verrassend bestempelt Verstappen de GP Oostenrijk dan ook als ‘een weekend om te vergeten’ in zijn voorbeschouwing op de race in Engeland. “We hadden behoorlijk wat pech, en het was niet het resultaat wat we wilden. Maar we komen sterker terug”, blijft de Red Bull-coureur positief. “Hopelijk kunnen we wat meer tempo in de auto vinden, zodat we wat competitiever zijn tijdens de volgende thuisrace van het team.” Red Bull heeft zijn hoofdkwartier in het Engelse Milton Keynes, een half uur rijden van het circuit van Silverstone.

‘Frustrerend’

Teamgenoot Yuki Tsunoda hoopt in Silverstone vooral de kans te krijgen om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. De Japanner heeft al vier races lang geen punt kunnen pakken, met als laatste dieptepunt zijn zestiende en laatste plaats in Oostenrijk. “Helaas verliep het weekend in Oostenrijk niet zoals we hadden gewild. Dat moeten we accepteren”, aldus de Red Bull-coureur, die aangeeft wel steeds meer zelfvertrouwen te hebben in de wispelturige RB21. “Het is daarom zo frustrerend dat ik geen goed tempo heb in de long runs.”

LEES OOK: Wolff hoopt op revanche in Groot-Brittannië: ‘Terugkomen van Oostenrijkse weekend’

Toch ziet de Japanner ook een klein lichtpuntje aan het einde van de tunnel. “Het positieve is dat ik heb laten zien dat we de potentie hebben om goed te kwalificeren, het gaat er nu om dat de afstelling goed is en dat ik een goede ronde kan neerzetten”, concludeert Tsunoda.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.