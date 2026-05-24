Max Verstappen weet weer hoe het is om op het podium plaats te nemen. De viervoudig wereldkampioen eindigde zondagavond in Montreal als derde in de Canadese GP en dus was er meteen na afloop sprake van tevredenheid. “Vooraan rijden is altijd beter”, erkende hij.

“Terug op het podium, dat is een fijn gevoel, ook voor het team”, aldus Verstappen tegen interviewer Heikki Kovalainen op de grid. “Ik heb mooie gevechten geleverd. Ook een mooi gevecht met Lewis aan het einde. Dus ja, we hebben gepusht tot aan de finish. Dit is heel positief. We moeten hard blijven werken en zorgen dat we ons beter verbeteren dan onze concurrenten. Dat is het doel. Maar we zullen in de komende races zien wat we kunnen doen.”

