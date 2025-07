Na een Oostenrijks raceweekend om gauw te vergeten voor Mercedes, vertrekt het Duitse team nu ook naar het historische Silverstone. Teambaas Toto Wolff onthult dat zijn team de race op de Red Bull Ring vooral heeft gebruikt om te experimenteren met de set-up, en hoopt op betere prestaties tijdens de Grand Prix in het ‘koelere’ Engeland. ‘We willen op Silverstone een prestatie neerzetten die beter past bij de legendarische geschiedenis van Mercedes’, vertelt de Oostenrijker.

Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwde voorafgaand aan het Oostenrijkse Grand Prix-weekend al dat fans geen herhaling van het succes in Canada moesten verwachten. Zo gezegd, zo gedaan, want de race van rookie Andrea Kimi Antonelli zat er op de Red Bull Ring, na zijn eerste podiumplaats in Montréal, al in de openingsronde op. De jonge Italiaan botste op Max Verstappen, waardoor beide coureurs hun race niet konden afmaken. George Russell kwam wel als vijfde over de finishlijn, maar ruim een minuut later dan racewinnaar Lando Norris.

Genoeg reden dus voor Wolff om de ‘zware Grand Prix’ in Oostenrijk achter zich te laten, en te focussen op de GP Groot-Brittannië. “We hebben in Spielberg bewust geëxperimenteerd met de set-up”, blikt de Oostenrijker toch nog een keertje terug. “Het was een nuttige test en we kunnen er dit weekend van leren, maar uiteindelijk heeft het onze prestaties niet geholpen.” Silverstone zou de W16 beter moeten liggen dan de Red Bull Ring, volgens Wolff, vooral omdat er ook koelere omstandigheden worden voorspeld.

Stilstaan bij de geschiedenis

De Formule 1 viert dit jaar het 75-jarige bestaan van de koningsklasse, en Mercedes staat daarom ook graag even stil bij de eerste officiële Formule 1-race op Silverstone. “We nemen onder meer een herziene livery mee, met het oranje van de onlangs gelanceerde CONCEPT AMG GT XX. Dit is de baanbrekende conceptuele auto die een indrukwekkend beeld geeft van de toekomst van AMG. Hoewel het buiten de baan een spannend weekend wordt met verschillende activiteiten, blijft onze volledige focus natuurlijk op het circuit”, sluit Wolff af. “We willen terugkomen van vorig weekend en een prestatie neerzetten die beter past bij de legendarische geschiedenis van Mercedes.”

