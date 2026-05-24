Kimi Antonelli profiteert optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell in Canada. De Brit vertrok zondag vanaf poleposition, maar viel in de dertigste ronde uit door een technisch probleem; zijn Mercedes kwam prompt tot stilstand. Antonelli – die Russell gedurende de openingsfase meermaals uitdaagde voor de leiding – erfde de koppositie en reed onbedreigd naar zijn vierde overwinning op rij. In de WK-stand breidt hij zijn voorsprong verder uit.

Ook Max Verstappen doet goede zaken in het klassement. Met een derde plaats scoorde hij belangrijke WK-punten én behaalde hij zijn eerste podium van 2026. McLaren leed ondertussen een flinke teleurstelling. Lando Norris en Oscar Piastri vertrokken vanaf de tweede startrij, maar gokten verkeerd door op intermediates te starten. Beiden vielen ver terug na een vroege pitstop. Uiteindelijk viel Norris uit met een mechanisch probleem, terwijl Piastri zijn kansen op punten zag verdwijnen door een tijdstraf.

WK-stand na GP Canada

CoureurWK-punten
Kimi Antonelli131
George Russell88
Charles Leclerc75
Lewis Hamilton72
Lando Norris58
Oscar Piastri48
Max Verstappen43
Pierre Gasly20
Oliver Bearman18
Liam Lawson16
Franco Colapinto15
Isack Hadjar14
Carlos Sainz6
Arvid Lindblad5
Gabriel Bortoleto2
Esteban Ocon1
Alex Albon1
Nico Hülkenberg0
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
Lance Stroll0
Fernando Alonso0

