Kimi Antonelli profiteert optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell in Canada. De Brit vertrok zondag vanaf poleposition, maar viel in de dertigste ronde uit door een technisch probleem; zijn Mercedes kwam prompt tot stilstand. Antonelli – die Russell gedurende de openingsfase meermaals uitdaagde voor de leiding – erfde de koppositie en reed onbedreigd naar zijn vierde overwinning op rij. In de WK-stand breidt hij zijn voorsprong verder uit.
Ook Max Verstappen doet goede zaken in het klassement. Met een derde plaats scoorde hij belangrijke WK-punten én behaalde hij zijn eerste podium van 2026. McLaren leed ondertussen een flinke teleurstelling. Lando Norris en Oscar Piastri vertrokken vanaf de tweede startrij, maar gokten verkeerd door op intermediates te starten. Beiden vielen ver terug na een vroege pitstop. Uiteindelijk viel Norris uit met een mechanisch probleem, terwijl Piastri zijn kansen op punten zag verdwijnen door een tijdstraf.
WK-stand na GP Canada
|Coureur
|WK-punten
|Kimi Antonelli
|131
|George Russell
|88
|Charles Leclerc
|75
|Lewis Hamilton
|72
|Lando Norris
|58
|Oscar Piastri
|48
|Max Verstappen
|43
|Pierre Gasly
|20
|Oliver Bearman
|18
|Liam Lawson
|16
|Franco Colapinto
|15
|Isack Hadjar
|14
|Carlos Sainz
|6
|Arvid Lindblad
|5
|Gabriel Bortoleto
|2
|Esteban Ocon
|1
|Alex Albon
|1
|Nico Hülkenberg
|0
|Valtteri Bottas
|0
|Sergio Pérez
|0
|Lance Stroll
|0
|Fernando Alonso
|0
