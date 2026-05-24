Kimi Antonelli profiteert optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell in Canada. De Brit vertrok zondag vanaf poleposition, maar viel in de dertigste ronde uit door een technisch probleem; zijn Mercedes kwam prompt tot stilstand. Antonelli – die Russell gedurende de openingsfase meermaals uitdaagde voor de leiding – erfde de koppositie en reed onbedreigd naar zijn vierde overwinning op rij. In de WK-stand breidt hij zijn voorsprong verder uit.

Ook Max Verstappen doet goede zaken in het klassement. Met een derde plaats scoorde hij belangrijke WK-punten én behaalde hij zijn eerste podium van 2026. McLaren leed ondertussen een flinke teleurstelling. Lando Norris en Oscar Piastri vertrokken vanaf de tweede startrij, maar gokten verkeerd door op intermediates te starten. Beiden vielen ver terug na een vroege pitstop. Uiteindelijk viel Norris uit met een mechanisch probleem, terwijl Piastri zijn kansen op punten zag verdwijnen door een tijdstraf.

WK-stand na GP Canada

Coureur WK-punten Kimi Antonelli 131 George Russell 88 Charles Leclerc 75 Lewis Hamilton 72 Lando Norris 58 Oscar Piastri 48 Max Verstappen 43 Pierre Gasly 20 Oliver Bearman 18 Liam Lawson 16 Franco Colapinto 15 Isack Hadjar 14 Carlos Sainz 6 Arvid Lindblad 5 Gabriel Bortoleto 2 Esteban Ocon 1 Alex Albon 1 Nico Hülkenberg 0 Valtteri Bottas 0 Sergio Pérez 0 Lance Stroll 0 Fernando Alonso 0

