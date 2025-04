Na de eerste vrije trainingen in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië is Red Bull-topadviseur Helmut Marko voorzichtig positief. Waar Max Verstappen in de eerste sessie slechts de negende tijd klokte, hoefde hij in VT2 maar drie tienden toe te geven op de McLaren van Lando Norris. De vraag is wat Red Bull – dat de laatste drie edities van de Saoedische GP heeft gewonnen – in de race kan uithalen.

“Ik denk dat dit de beste vrijdag in lange tijd was voor Red Bull”, reageerde Helmut Marko na de tweede vrije training in Jeddah. “We hebben verschillende afstellingen geprobeerd, en voor de kwalificatierun werkt dat. We zitten nu veel dichter bij McLaren.” Max Verstappen noteerde onder de kunstlichten de derde tijd, achter Lando Norris en Oscar Piastri. Yuki Tsunoda was minder fortuinlijk; zijn tweede vrije training eindigde met een crash in de laatste bocht. Een ongeluk zit nog altijd in een klein hoekje op het Jeddah Corniche Circuit.

‘Balansproblemen zijn niet verholpen’

“Op de lange termijn zijn de bandenslijtage en de bandentemperatuur helaas te hoog”, vervolgde Marko. “Dus de uitdaging voor morgen is dat we meer betrouwbaarheid moet vinden voor de race, maar tegelijkertijd de kwalificatiesnelheid moet behouden.” Op basis van de GP van Bahrein bleek de balans van de RB21 het grootste probleem. Max Verstappen klaagde herhaaldelijk dat hij de auto niet in de juiste window kon krijgen. Volgens Marko betekent het tempo in Jeddah niet dat Red Bull die problemen nu verholpen heeft.

“Nee, de auto heeft nog steeds niet de juiste balans”, stelde hij. “Maar we hebben wel degelijk een stap vooruit gezet. McLaren beschikt gewoon over een auto die overal presteert. We moeten dus zeker nog een inhaalslag maken, maar ik denk dat we met die laatste ronde van Verstappen wel in de buurt zijn gekomen.” Qua kwalificatietempo is Red Bull dus tevreden, al waarschuwt Marko dat het in de race lastig zal worden om McLaren bij te benen. “We weten wat de auto op zaterdag nodig heeft, maar voor de race moeten we echt de bandenslijtage beter kunnen controleren.”

