Net als veel Formule 1-fans mist ook Max Verstappen het luide geluid van de atmosferische V8-, V10- en V12-motoren van weleer. Dat vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. “De huidige situatie is wellicht wat beter voor het gehoor, maar voor de passie en beleving zou je beter kunnen teruggaan naar de luide motoren van toen”, aldus de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

In de Classic Special van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Max Verstappen over 75 jaar Formule 1.

Max, maak je je weleens zorgen over de richting die de sport op gaat? Maakt men voor jouw gevoel de juiste keuzes om op termijn bij de fans tot de verbeelding te blijven spreken?

Max Verstappen lacht om de spagaat die hij voelt. Dan: “Tegenwoordig moet je helaas voorzichtig zijn met wat je zegt, want uitspraken worden al snel overgenomen. Maar als ik me diplomatiek mag uitdrukken: Ik ben geen fan van stratencircuits.”

Grindbakken

“Vroeger had je overal grindbakken, dat was eigenlijk veel beter. Maar sommige circuits delen we natuurlijk ook met MotoGP, waar men niet van grindbakken houdt. Dus soms ligt het niet aan de Formule 1 en is het nu eenmaal de realiteit. Ik kan er niets aan veranderen, maar ik had bepaalde zaken natuurlijk wel graag anders gezien, dat zeker, ja.”

Jij niet alleen. Hier en daar wordt de discussie gevoerd of de sport terug moet naar het fluitende geluid uit het tijdperk van de atmosferische V8, V10- en V-12motoren…

“Dat zou betekenen dat we terug moeten naar de oordoppen. Ik denk dat niet alleen de coureurs, maar zeker ook de fans op de tribunes het absoluut beter en mooier zouden vinden. Dat geluid en de extra decibellen roepen veel meer emoties op, het maakt de totale beleving van het kijken naar een F1-race veel intenser. Als kleine jongen in de paddock droeg ik vroeger oordoppen. Het had niet eens met de pure snelheid te maken, maar alleen het geluid al… Ik vond dat zelf altijd heel indrukwekkend. Toegegeven, de huidige situatie is wellicht wat beter voor het gehoor, maar voor de passie en beleving zou je beter kunnen teruggaan naar de luide motoren van toen.”

