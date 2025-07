Daniel Ricciardo lijkt zijn draai te hebben gevonden buiten de Formule 1. Enkele maanden na zijn laatste race in 2024 geniet de Australiër zichtbaar van een rustiger bestaan, al blijft hij nauw betrokken bij de autosport. Tijdens een bezoek aan het Britse Buckmore Park, voor een kartrace in zijn eigen Daniel Ricciardo Series, gaf de voormalig Red Bull-coureur een openhartige update over het leven na de Formule 1.

“Alles is goed”, lachte Ricciardo opgewekt tegenover Formula1.com. “Ik geniet gewoon van het leven in de slow lane. Het klinkt misschien raar om te zeggen dat ik al met pensioen ben, maar dat is het wel een beetje – pensioen van de wereld waarin ik leefde.” De Australiër blies dinsdag 36 kaarsjes uit. Niet per se een pensioenleeftijd voor een Formule 1-coureur, gezien het feit dat Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton en Fernando Alonso nog steeds furore maken in de sport.

Helaas werd Ricciardo’s Formule 1-carrière de laatste jaren getekend door verval – zeker in vergelijking met zijn jongere teamgenoten. Na een moeizame periode bij McLaren en een vroegtijdig ontslag in 2022 keerde hij in 2023 terug bij Red Bull als reservecoureur. Halverwege dat seizoen stapte hij onverwacht weer in bij het toenmalige AlphaTauri, als vervanger van Nyck de Vries. Hij wist zijn stoeltje te behouden, maar de vorm van weleer vond hij nooit echt terug. Na de GP van Singapore in 2024 werd hij aan de kant geschoven ten gunste van Liam Lawson.

Afstand van de racerij

Toch lijkt Ricciardo geen wrok te koesteren – integendeel. Hij kan nu van een afstand van de racerij genieten. “Het is geweldig om weer op de kartbaan te zijn”, liet hij weten. “Het is mijn eerste keer op een circuit sinds Singapore. Maar het is cool om al die jonge kinderen te zien. Zo ben ik ook ooit met karten begonnen”, lichtte hij toe, zichtbaar op zijn gemak tussen al het jonge racetalent. “Mijn beste vriend is iemand met wie ik vroeger al in de karts racete. Daarom is het fijn om terug te zijn bij de basis – bij de meest pure vorm van racen.”

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Onder Formule 1-fans is Daniel Ricciardo nog steeds erg populair, zo bleek ook tijdens de afgelopen GP van Oostenrijk (Getty Images)

De aanwezigheid van Ricciardo in zijn eigen kartcompetitie, waar jonge talenten in DRS Ricciardo Karts racen, bleef niet onopgemerkt. Veel jonge fans wilden met hem op de foto, en Ricciardo herkende zichzelf in hun enthousiasme. “Nu ik wat afstand heb genomen van de Formule 1 en het leven niet meer zo chaotisch is, herinner ik me weer hoe het was om aan het begin van mijn carrière te staan”, zei hij. “Als ik een klein beetje inspiratie of motivatie kan geven door hier te zijn en met wat kinderen te praten, dan is dat iets wat ik zelf ook waardeerde toen ik klein was.”

Tot slot werd Ricciardo gevraagd naar het advies dat hij zelf had willen krijgen toen hij opgroeide. “Bij mij was het altijd: ‘Zorg dat je zoveel mogelijk plezier maakt'”, reageerde hij. “Ik deed het niet om indruk te maken of beroemd te worden – je moest gewoon lol trappen. En dat hielp echt. Racen is eng, weet je? Maar die instelling gaf me zelfvertrouwen, ook buiten de baan.” Vooralsnog lijkt een rentree in de Formule 1 niet aannemelijk voor Ricciardo, maar met zijn wereldberoemde karakter is de goedlachse Australiër nog altijd een geliefde figuur binnen de autosport – ook als hij langs de baan staat.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.