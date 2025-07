Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone (94 jaar inmiddels) heeft zijn bewondering voor Max Verstappen nooit onder stoelen of banken gestoken. De Brit, ook bekend om zijn controversiële uitspraken, zet zijn geld nog steeds op de Nederlander, zo zei hij onlangs. Een overzicht van zijn leukste uitspraken over Max Verstappen door de jaren heen…

Tien uitspraken Bernie Ecclestone over Max Verstappen door de jaren heen:

“Max Verstappen is een uitzonderlijk talent.” (2015) “Max heeft de potentie om de beste ooit te worden, als hij zijn pad blijft volgen.” (2016) “Ik ben een fan van Max. Hij is agressief, heeft karakter en is altijd bereid om risico’s te nemen.” (2017) “Max heeft de unieke gave om in de moeilijkste omstandigheden het beste uit zichzelf te halen.” (2017) “Max is een van de weinige coureurs die in staat is om races te winnen zonder de beste auto.” (2019) “Verstappen rijdt als een man die het niet kan schelen wat de gevolgen zijn. En dat is iets heel bijzonders.” (2020) “De manier waarop Max op jonge leeftijd de Formule 1 heeft veroverd, is een bewijs van zijn klasse.”(2021) “Max Verstappen is de reden waarom de Formule 1 weer spannend is geworden.” (2021) “Verstappen is als een kraai die altijd weet waar het eten ligt.” (2021) “Max V​erstappen zou ook winnen in een McLaren, Ferrari of Mercedes.” (2024)

