Het podium na de GP van Oostenrijk kende weinig verrassingen. Na de uitvalbeurt van Max Verstappen konden de uitermate dominante McLaren-coureurs een nieuw één-tweetje realiseren voor de Britse renstal. Charles Leclerc, die zich als tweede had gekwalificeerd, completeerde de top drie. Toch debuteerde er ook nog een Formule 1-legende op het ereschavot – voormalig F1 Supremo Bernie Ecclestone mocht voor het eerst in 70 jaar een prijs uitreiken.

De 94-jarige Ecclestone overhandigde in Spielberg een medaille aan racewinnaar Lando Norris. Op uitnodiging van voorzitter Mohammed Ben Sulayem reikte hij de officiële FIA-onderscheiding uit aan de Britse McLaren-coureur. Ondanks zijn decennialange betrokkenheid bij de Formule 1 had ‘Mr. E’ nog nooit op een podium gestaan, zo onthulde hij achteraf. “Ik vind het echt mooi dat de voorzitter de winnende deelnemer persoonlijk feliciteert”, vertelde Ecclestone. “Maar, omdat hij zelf niet aanwezig kon zijn bij de race in Oostenrijk, vroeg hij mij om de medaille namens hem uit te reiken. Dat vond ik een waar genoegen – en bovendien een grote eer.”

F1 Supremo

Bernie Ecclestone speelde een cruciale rol in de transformatie van de Formule 1 tot een wereldwijde commerciële grootmacht. In de jaren ’70 begon hij als teameigenaar van Brabham, waarna hij uitgroeide tot de grote baas van de sport. Hij onderhandelde over wereldwijde televisierechten en centraliseerde de commerciële activiteiten, wat leidde tot ongekende inkomsten en internationale groei. Hij bleef aan de macht tot 2017, toen Liberty Media de Formule 1 overnam.

Ondanks zijn langdurige invloed op de sport had de Britse zakenman tot nu toe nog nooit op het podium gestaan. “Het was geweldig om erbij te zijn”, zei Bernie Ecclestone enthousiast. “Hoewel het misschien vreemd klinkt, was dit echt de eerste keer in bijna 70 jaar in deze sport dat ik daadwerkelijk op het podium stond. Dus dat was ook heel bijzonder.”

