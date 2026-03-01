Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft medelijden met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. De Canadese zakenman investeerde de afgelopen jaren onder meer in een compleet nieuwe fabriek voor de renstal, en trok topontwerper Adrian Newey aan als nieuwe teambaas. Toch werden de testdagen voor het 2026-seizoen vooral geplaagd door technische mankementen. ‘Je kunt nu eenmaal niet een Formule 1-titel kopen’, stelt Ecclestone.

Aston Martin is niet aan het 2026-seizoen begonnen zoals gehoopt. De Britse renstal werd tijdens de testdagen in zowel Barcelona als Bahrein geplaagd door vertragingen en technische mankementen. Hierdoor kon het team zelfs maar rond de vierhonderd testrondes afleggen. Ter vergelijking: het team van Mercedes reed er meer dan duizend in Bahrein.

Eigenaar Lawrence Stroll had zeker op meer gehoopt tijdens het voorseizoen, gezien hij de afgelopen jaren voor een nieuwe fabriek, windtunnel en simulator heeft gezorgd bij Aston Martin, en zowel Adrian Newey als Honda aan boord heeft gebracht. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft het met de Canadese zakenman te doen.

Vergelijking met Ferrari

“Je kunt nu eenmaal niet een Formule 1-titel kopen”, vertelt Ecclestone aan Blick. “Als alles niet samenkomt, zul je je hele leven achter succes aan blijven jagen. Daarom heb ik medelijden met Lawrence Stroll.” De F1 Supremo vergelijkt de huidige situatie bij Aston Martin met Ferrari. De Scuderia is nog altijd op zoek naar haar eerste F1-titel sinds 2008. “Het feit dat er altijd een stukje ontbreekt in de titelpuzzel wordt het best geïllustreerd door Ferrari. Ze zijn al bijna twintig jaar op zoek naar de ontbrekende stukjes. Ondanks dat ze over de beste omstandigheden, coureurs en het nodige geld beschikken.”

Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso hebben er echter nog het volle vertrouwen in dat nieuwe teambaas Newey het tij kan keren. “Na meer dan dertig jaar waarin Adrian de sport heeft gedomineerd, is het niet zo dat hij alles in één jaar is vergeten”, aldus Alonso.

