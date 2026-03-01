Max Verstappen onthult hoe hij zich het liefst voorbereid op een Formule 1-race. De autosport is een unieke tak binnen de topsport, omdat de prestaties afhankelijk zijn van zowel coureur als materiaal. Hierin ligt volgens Verstappen ook meteen een uitdaging: ‘In tegenstelling tot andere sporten kunnen wij onze eigen sport niet echt beoefenen’.

Met het nieuwe Formule 1-seizoen op punt van beginnen, zijn de voorbereidingen in volle gang. De testdagen in Barcelona en Bahrein zijn volbracht, en ook de coureurs zijn volop bezig om zich fysiek klaar te stomen voor de eerste race in Australië. Max Verstappen onthult hoe hij traint voor een Grand Prix, in een sport waarbij het eigenlijk niet mogelijk is om deze ook buiten raceweekenden om goed te beoefenen.

“In tegenstelling tot andere sporten kunnen wij niet echt onze eigen sport beoefenen”, vertelt Verstappen in een interview met Apple TV. “Om fysiek voor een race te trainen, moeten we daarom ook gaan fietsen of andere sportoefeningen doen. Dat vind ik niet altijd leuk. Ik zou willen dat ik mijn eigen sport meer kan beoefenen.” De Nederlander illustreert zijn uitspraak aan de hand van een vergelijking met het voetbal. “Bij voetbal, bijvoorbeeld, doe je tijdens een training dezelfde dingen als tijdens een wedstrijd. Bij ons is dat een stuk lastiger. Natuurlijk hebben we de simulator, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld niet de G-krachten. Dus je moet de lol in andere soorten sporten vinden, om je zo fysiek klaar te stomen voor de Formule 1.”

‘Zo simpel mogelijk’

Zodra het Formule 1-weekend eenmaal is aangebroken, is het voor Verstappen vooral zaak om zijn voorbereidingen zo simpel mogelijk te houden. “Elke coureur heeft een andere aanpak voor een race. Bij mij is het belangrijkste om dingen niet onnodig moeilijk te maken”, legt de wereldkampioen uit. “Zodra ik de garage inloop en mijn helm opzet, ben ik volledig gefocust. Ik weet wat ik moet doen. Dit komt door mijn ervaring, doordat ik dit al een hele lange tijd doe. Ik houd het zo simpel mogelijk.”

