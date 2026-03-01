Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft vertrouwen in de voorbereiding van Isack Hadjar, maar benadrukt dat de echte lakmoesproef pas volgt wanneer het nieuwe seizoen daadwerkelijk begint. Na een sterk rookiejaar bij zusterteam Racing Bulls – waarin Hadjar indruk maakte met constante kwalificatieprestaties en een podiumplaats op Zandvoort – erfde hij het hoofdteam-stoeltje van Yuki Tsunoda.

Isack Hadjar kijkt terug op een succesvol debuutjaar in de Formule 1. Een derde plaats tijdens de Dutch GP en een opvallende kwalificatiesnelheid – in totaal haalde hij zestien keer Q3 – leverde hem promotie op. De vraag is of hij zich dit jaar staande kan houden naast Max Verstappen. De Nederlander heeft de afgelopen jaren talloze teamgenoten versleten; stuk voor stuk verbleekten ze naast de viervoudig wereldkampioen. Volgens Mekies heeft Hadjar in ieder geval de juiste voorbereidingen getroffen. Zo verhuisde hij tijdens de winterstop naar Engeland en bracht hij veel tijd door in de fabriek in Milton Keynes.

‘Hij doet alles goed’

“Tot nu toe heeft hij (Hadjar, red.) alles goed gedaan”, aldus Mekies tegenover het Britse Autosport. “Hij toont de juiste aanpak qua toewijding en persoonlijkheid. Hij is direct naar Engeland verhuisd, is om de twee dagen op het hoofdkantoor in Milton Keynes te vinden en werkt nauw samen met het team. Zelfs tussen de twee tests in Bahrein keerde hij terug naar de simulator; hij liet niets aan het toeval over. Aan de vooravond van zijn vertrek naar Melbourne ziet hij er heel goed uit: hij lacht en blijft kalm.”

Volgens Mekies begint het echte werk echter pas wanneer de lichten doven en de druk toeneemt. “Dan is het aan ons om de juiste omgeving voor hem te creëren wanneer de druk en de verwachtingen toenemen”, legde hij uit. “Maar hij heeft de persoonlijkheid en de voorbereiding om het goed te doen.”

