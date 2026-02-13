Isack Hadjar heeft aangegeven dat hij vreesde voor zijn toekomst bij Red Bull na zijn crash tijdens de wintertest in Barcelona. De Frans-Algerijnse coureur maakt dit jaar namelijk zijn debuut bij het Oostenrijkse team, dat bekendstaat om snel van coureur te wisselen als zij niet presteren. Hadjar geeft eerlijk toe dat hij heel even dacht dat zijn seizoen bij Red Bull al voorbij was, nog voordat deze was begonnen.

Tijdens de shakedown op het circuit van Catalunya afgelopen januari belandde Hadjar door de natte omstandigheden in de barrières. Voor de coureur voelde het incident als een slechte start voor het aankomend seizoen. “Toen ik het ongeluk had, dacht ik direct aan Pierre Gasly”, vertelt Hadjar aan de media in Bahrein. “Ik ging op sociale media kijken en dacht: ‘Dit is het dan, mijn hele seizoen voorbij’. Uiteindelijk hielp dit mij juist om het te verwerken”, laat de coureur weten.

Niet de eerste keer

Dat Hadjar zichzelf vergelijkt met Gasly, is begrijpelijk. De Alpine-coureur crashte tijdens de wintertest van 2019 tweemaal in de Red Bull en hield het uiteindelijk slechts negen races vol bij het team. Niet alleen Hadjar zag de overeenkomsten, ook de fans zagen het.

Red Bull reageerde dit keer opvallend anders. Onder leiding van teambaas Laurent Mekies lag de focus vooral op de positieve aspecten van Hadjars prestaties in de RB22 op die dag. Daarmee lijkt het team een andere koers te varen dan de afgelopen jaren toen Helmut Marko adviseur was. De oud-topadviseur stond erom bekend coureurs aan de kant te zetten als zij niet goed genoeg presteerden.

Volwassen reactie

Het was niet de eerste keer dat Hadjar in lastige omstandigheden de fout in ging. Vorig jaar crashte hij bij zijn Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Australië. Dit gebeurde in de formatieronde op een natte baan. De dag eindigde toen in tranen voor Hadjar, en hij werd getroost door de vader van Lewis Hamilton, Anthony Hamilton.

Dat de 21-jarige coureur nu al zo open over zijn emoties praat, laat zeker zijn volwassenheid zien. Hadjar hoopt zich dit seizoen verder te ontwikkelen en wil de eerste teamgenoot worden van Verstappen die ook succesvol is bij het team. Tijdens de test in Bahrein reed hij op donderdag 86 rondjes en noteerde hij de vijfde tijd. Zijn snelste ronde was ongeveer twee seconden langzamer dan die van Verstappen – beide coureurs werkten waarschijnlijk wel een ander programma af.

