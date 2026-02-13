Isack Hadjar weet wel wat hij in zijn eerste jaar als Red Bull-coureur wil bereiken: een eerste Grand Prix-overwinning. Hoewel zijn teamgenoot Max Verstappen de auto waarmee de Fransman dan zijn eerste zege moet pakken – de RB22 – niet leuk vindt om mee te rijden, maakt dat voor de motivatie van Hadjar niks uit: ‘Het maakt niet uit of je het leuk vindt of niet’, aldus de coureur. ‘Max en ik doen ons uiterste best’.

Isack Hadjar moest op de tweede testdag in Bahrein de ochtendsessie aan zich voorbij laten gaan. De Fransman stond op de planning om op de donderdag achter het stuur te kruipen, maar door een hydraulisch lek zat er niets anders in dan vier uur lang wachten totdat Red Bull het lek boven water had. In de middag kon Hadjar wel kilometers maken, en dat deed de coureur dan ook met in totaal 87 rondes op de teller.

De Fransman was tevreden na zijn eerste testkilometers in Bahrein. “Aangezien er volgende week nog een testweek op de planning staat, denk ik dat we bijna genoeg ronden hebben voor Melbourne”, vertelt Hadjar aan Sky Sports. “Tot nu toe verloopt het testprogramma goed.”

Eerder had zijn teamgenoot Max Verstappen nog de kritiek dat de nieuwe Formule 1-auto’s niet leuk zijn om in te rijden. De wereldkampioen noemde de 2026-bolides zelfs ‘Formule E op steroïden’. Volgens Hadjar maakt dat echter voor de motivatie van zowel hemzelf als zijn teamgenoot niet uit. “Max en ik doen ons uiterste best. Het maakt niet uit of je het leuk vindt of niet”, aldus de Franse coureur. “Tot nu toe is het een grote uitdaging. Het is moeilijk om alles wat er gebeurt te begrijpen. Er zijn nog steeds problemen die we aan het uitzoeken zijn, maar het gaat heel snel vooruit.”

‘Doel is eerste Grand Prix-zege’

Hadjar is na de shakedown in Barcelona bezig met zijn tweede testweek in dienst van Red Bull. De Fransman maakte indruk tijdens zijn debuutjaar bij zusterteam Racing Bulls, en werd voor 2026 aangewezen als de vervanger van Yuki Tsunoda. De Japanner was slechts de laatste teamgenoot van Verstappen die het onderspit tegen de wereldkampioen delfde, waardoor de zorg bestaat dat Hadjar hetzelfde lot staat te wachten. Toch hield het de Fransman niet tegen om de overstap naar Red Bull te maken.

“De spanning van het strijden om overwinningen tegen topcoureurs blijft en dat is het belangrijkste. Maar toch wil je dat graag doen in auto’s die super, super snel zijn. Dat maakt het net iets beter”, vertelt Hadjar over zijn keuze om over te stappen naar Red Bull. Zijn doel in zijn eerste jaar bij de Oostenrijkers is ook meteen duidelijk. “Uiteraard is die eerste raceoverwinning een doel – dat zou geweldig zijn”, voegt hij eraan toe. “Ik zou graag zien dat onze auto sneller vooruitgang boekt dan de andere teams. Ik denk dat dat ook erg leuk zou zijn.”

