De Formule 1, Formula One Management (FOM) en voormalig F1-baas Bernie Ecclestone moeten ongeveer 290.000 euro aan juridische kosten betalen aan voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa. Dat heeft een rechter bepaald naar aanleiding van de rechtszaak die de Braziliaan heeft aangespannen rond de uitkomst van het wereldkampioenschap van 2008.

Felipe Massa ziet zichzelf – naar aanleiding van crashgate – als de rechtmatige wereldkampioen van 2008, in plaats van Lewis Hamilton. De Braziliaan stapte daarom naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de gebeurtenissen rond dat seizoen. Inmiddels lijkt het onwaarschijnlijk dat Massa alsnog officieel tot wereldkampioen wordt uitgeroepen, maar een schadevergoeding blijft wel mogelijk.

Crashgate

De Grand Prix van Singapore in 2008 wordt gezien als een cruciaal moment in de titelstrijd. Tijdens die race veroorzaakte Renault-coureur Nelson Piquet jr. – in opdracht van het team – opzettelijk een crash. Het leidde tot een safety car, wat uiteindelijk zorgde voor een overwinning voor Fernando Alonso. Voor Massa pakte de situatie verkeerd uit. Tijdens zijn pitstop reed hij weg terwijl de brandstofslang nog aan zijn Ferrari vastzat, waardoor de Braziliaan de leiding verloor. Volgens Massa heeft dit incident hem het kampioenschap gekost. In de rechtszaak eist hij ongeveer 74 miljoen euro aan schadevergoedingen.

Rechtszaak

De zaak werd gestart toen Bernie Ecclestone in een interview met F1-Insider stelde dat hij en voormalig FIA-president – Max Mosley – al vóór het einde van het seizoen op de hoogte waren van Crashgate. Volgens Ecclestone werd destijds besloten niet in te grijpen om imagoschade voor de Formule 1 te voorkomen. Later verklaarde hij dat zijn woorden verkeerd waren vertaald.

Voor Massa was deze uitspraak de aanleiding om juridische stappen te zetten. Hij stelt dat hij slachtoffer is geworden van een samenzwering die hem tientallen miljoenen euro’s én een titel heeft gekost. De tegenpartij probeerde de rechtszaak nog nietig te verklaren, maar zonder succes. In november 2025 oordeelde de rechter dat de zaak mag doorgaan. Inmiddels is bepaald dat de Formule 1, FOM en Ecclestone alvast 290.000 euro juridische kosten moeten betalen. Dat bedrag is slechts een heel klein deel van de 74 miljoen die Massa eigenlijk eiste. Massa’s doel is om een volledig proces te voeren. In een verklaring stelt hij dat hij alle mogelijke juridische middelen zal gebruiken om het onrecht dat hem is aangedaan recht te zetten. De betrokken partijen moeten hun pleidooien nog houden in de rechtszaak.

