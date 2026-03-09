Het nieuwe Cadillac-team heeft zijn eerste Grand Prix erop zitten. Het afgelopen raceweekend in Melbourne was de lakmoesproef voor de onervaren Amerikaanse formatie. Resultaten? Valtteri Bottas haalde de finish niet door een probleem in de brandstoftoevoer, teamgenoot Sergio Pérez werd feitelijk laatste op P16. Toch is Cadillac zeer tevreden over zijn F1-vuurdoop. Het team is een belangrijke ervaring rijker en hoopt nu het gat naar de concurrentie te dichten.

Op voorhand waren de verwachtingen van Cadillac al niet torenhoog. Zonder enige F1-ervaring is het logisch dat de Amerikanen niet direct konden sparren met de gevestigde orde. Het verbaasde dan ook niemand dat Sergio Pérez – na het uitvallen van zijn teamgenoot – uiteindelijk als laatste over de streep kwam. Desalniettemin reageerde de Mexicaan trots: “Een beter resultaat hadden we niet kunnen wensen. Nu moeten grote stappen zetten en een plan maken om het gat te dichten. Ik geloof dat dat kan.” Ook voor CEO Dan Towriss heeft Cadillac alle verwachtingen overtroffen, zo verklaarde hij tegenover Reuters.

“Het belangrijkste dat we moeten meenemen, is dat het zo goed is gegaan”, zei hij trots. “Het moreel is hoog en dat maakt iedereen des te hongeriger om vooruit te komen. Iedereen denkt: ‘We zijn hier, we hebben onze verwachtingen overtroffen, nu gaan we ervoor. Laten we nog harder werken, laten we nog harder pushen’. Dat geldt voor de coureurs, maar ook voor de rest van het team.”

Focus op vooruitgang

Gevraagd naar zijn doelen voor het eerste weekend in Australië, legde Towriss de nadruk op het boeken van vooruitgang. “Bij iedere vrije training beter presteren, en in de kwalificatie en de race daar weer een schepje bovenop doen. Wat dat betreft denk ik dat dit team het hele weekend vooruitgang heeft geboekt.” Cadillac werd geholpen door het grote aantal uitvallers in Melbourne, maar dat mocht de pret niet drukken. “Voor mij verandert dat niets”, besloot Towriss. “We gaan nu gewoon vooruitkijken en bedenken hoe we het gat naar de concurrentie kunnen dichten.”

Teambaas Graeme Lowdon was al net zo enthousiast. “Wat betreft de eerste race voor een nieuw team, ben ik echt heel erg tevreden over hoe het team alles heeft aangepakt”, verkondigde hij bij persbureau AP. “Het zou natuurlijk fantastisch zijn geweest als we beide auto’s over de finish hadden gekregen. Ik heb nog niet alle vergaderingen bijgewoond om de details van het probleem met Valtteri’s auto te kennen, maar het leek er zeker op dat we er geen directe controle over hadden. Tegelijkertijd markeert onze eerste finish het begin van een hele lange reis. Ik ben dankbaar voor de aanpak van het team; ik denk dat we hier de basis hebben gelegd voor iets bijzonders.”

