Carlos Sainz heeft na een dramatisch raceweekend in Melbourne harde kritiek geuit op de nieuwe reglementen voor 2026. De Spanjaard kende met Williams een van de zwaarste weekenden uit zijn carrière, nadat een reeks technische problemen hem nauwelijks rijtijd opleverde en de zwakke punten van de auto pijnlijk zichtbaar werden. Na afloop trok hij een duidelijke conclusie: “Dit is niet de juiste formule.”

Een ERS-storing verpestte al een groot deel van zijn vrije trainingen, waarna Sainz ook in de kwalificatie geen serieuze tijd kon neerzetten. Ook in de race bleef het afzien voor de Madrileen. Door problemen met de voorvleugel moest hij een groot deel van de wedstrijd met minimale downforce rijden en werd hij twee keer op een ronde gezet. “Ik moest dertig ronden op een slakkentempo rijden zonder downforce aan de voorkant”, verzuchtte hij na afloop. “Daarna stopten we en wisselden we de voorvleugel om te kijken of ik nog iets over de auto kon leren op zachte banden. Ik loop enorm achter met het leren van deze nieuwe reglementen omdat ik zoveel sessies heb gemist.” De viervoudig racewinnaar finishte uiteindelijk als vijftiende.

‘Nieuw F1-reglement lijkt niet te werken’

Volgens Sainz staat Williams nog aan het begin van een lang ontwikkeltraject. “De auto is er nog niet, hij is nog niet klaar om voor punten te strijden. We hebben veel betrouwbaarheidsproblemen, hij is te zwaar, we hebben niet genoeg downforce”, somde hij op. “We moeten op elk gebied verbeteren.” Daarmee schetste hij een somber beeld van de start van het seizoen, waarin het team nog ver verwijderd lijkt van de strijd in het middenveld.

Sainz richtte tevens zijn pijlen op het nieuwe F1-reglement. “Het gevoel is slecht”, zei hij toen hem werd gevraagd hoe het voelde om voor het eerst met de nieuwe generatie auto’s te racen. “De start was gevaarlijk met veel auto’s die problemen hadden, en in de eerste ronde, met de actieve aerodynamica en de slipstream, was het erg gevaarlijk. Veiligheid moet altijd voorop staan, en het was niet de veiligste eerste ronde.” Als directeur van de GPDA ging hij nog een stap verder: “Deze sport heet Formule 1. De formule die men dacht dat goed was voor de Formule 1 is niet de juiste en moet veranderd worden. Het vermogen gelijk verdelen over de batterij en de motor lijkt voor F1-races niet te werken; niemand is er blij mee.”

