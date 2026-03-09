De afgelopen GP van Australië was het eerste raceweekend onder de nieuwe F1-reglementen van 2026. Waar menig coureur zijn afgrijzen deelde over de nieuwe bolides en het ingewikkelde energiebeheer, was Lewis Hamilton opvallend enthousiast. Anders dan bijvoorbeeld Lando Norris en Max Verstappen verklaarde de 41-jarige Brit dat hij ‘enorm genoot van de leuke race’ die het nieuwe reglement teweegbracht.

De nieuwe auto’s zorgden op papier voor gigantisch veel inhaalacties en boeiende gevechten. Voor de coureurs en veel doorgewinterde F1-fans was de actie op Albert Park echter te artificieel. In de mediapen na afloop van de race klonk dan ook een golf van kritiek. Onder anderen Max Verstappen en Lando Norris waren weinig onder de indruk. Lewis Hamilton liet een ander geluid horen en deelde zijn enthousiasme over het nieuwe F1-reglement.

Hamilton tevreden

“Ik heb er persoonlijk enorm van genoten”, grijnsde hij tegenover de aanwezige media. De Brit greep op de vierde plaats nipt naast zijn eerste Ferrari-podium. Vanaf de zevende startpositie was P4 echter nog steeds een welkom eindresultaat. “Ik vond het een erg leuke race en een erg leuke auto om te besturen”, legde hij uit. “Ik heb met een schuin oog ook naar de auto’s voor me gekeken, dat zag er ook uit als een mooie strijd. Tot nu toe vind ik het prima!” Hamilton werd expliciet gevraagd naar de kritiek van zijn medecoureurs. “Daar weet ik niets van, dan moet je het aan hen vragen”, antwoordde hij onverschillig. “Ik vond het geweldig.”

“Natuurlijk staan zij wat verder terug”, voegde de zevenvoudig wereldkampioen eraan toe. “Als je twintig auto’s voor je hebt, ziet het er minder rooskleurig uit. Maar vanuit mijn positie vond ik het fantastisch”, benadrukte hij. “Ik had een goede start, maar daarna deed George (Russell, red.) volgens mij de deur dicht, waardoor ik te wijd door de eerste bocht ging. Maar daarna kwam ik gewoon weer terug in de strijd. Ik probeerde de auto een beetje beter te leren kennen door het tempo te controleren. Tegen het einde had ik dat goed onder de knie; met nog een paar ronden extra had ik Charles (Leclerc, red.) kunnen inhalen.”

