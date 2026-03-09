De GP van Australië en de eerste ronde van het nieuwe F1-seizoen zitten erop. Deze eerste krachtmeting in Melbourne stond geheel in het teken van het gewijzigde reglement; voor het eerst werden de ietwat controversiële nieuwe krachtbronnen in de praktijk getest. Het gros van de coureurs, met name zij die Mercedes aan de horizon zagen verdwijnen, is nog niet overtuigd. Toch is de internationale media voorzichtig positief over de GP van Australië.

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport had in de eerste plaats oog voor Kimi Antonelli, die achter teamgenoot en racewinnaar George Russell zijn beste F1-resultaat ooit evenaarde. Uiteraard ging er ook aandacht uit naar Ferrari, dat met P3 en P4 duidelijk het snelste team was na Mercedes. Over de lakmoesproef van het nieuwe reglement meldde de roze sportkrant het volgende: “De auto’s konden elkaar aanvallen en inhalen; door het energiesysteem was continu stuivertje wisselen. Qua spektakel is dat een groot verschil met het verleden. Het definitieve oordeel kan pas na een paar races worden geveld”, voegden de Italianen eraan toe. “Dan hebben de ingenieurs meer informatie om de coureurs van verschillende strategieën te voorzien.”

‘Dan had Verstappen niet geklaagd’

Onze oosterburen waren eveneens tevreden over de hoeveelheid spektakel die de nieuwe regels opleverden in Melbourne. “Op voorhand werd er flink geklaagd”, luidde het oordeel van Bild. “Nog voordat er ook maar één kilometer was gereden in het nieuwe F1-tijdperk, hadden de meesten hun oordeel al klaar. De auto’s zijn weliswaar langzamer, maar voor de gemiddelde fan is dit verschil niet te zien. Die zal vooral merken dat de races beter zijn. De seizoensopener in Australië werd gekenmerkt door gevechten, inhaalacties en strategie. Kortom, alles waar de FIA en FOM op hoopten. Na deze eerste Grand Prix kunnen ze tevreden zijn: de nieuwe Formule 1 is beter dan de oude.”

Over Max Verstappen, misschien wel de grootste criticaster van het nieuwe F1-tijdperk, schreef Bild: “Verstappen baande zich een weg door het veld in zijn Red Bull en eindigde als zesde na vanaf P20 te zijn gestart. Met een betere startplek had hij op het podium gestaan. Als de Nederlander dat had klaargespeeld, had hij ongetwijfeld minder reden tot klagen gehad.”

‘Opwindend nieuw tijdperk’

Het Franse L’Équipe was al net zo enthousiast. “Totaal spektakel en ultieme dominantie: een opwindend nieuw tijdperk”, kopte de sportkrant. “Charles Leclerc en Lewis Hamilton eindigden vlak achter Mercedes tijdens de GP van Australië; daarmee is de strijd om te voorkomen dat de Silberpfeile het seizoen zullen domineren al begonnen. We hebben echter een nieuw soort spektakel ontdekt”, las het verslag. “Niet beter of slechter, gewoon een beetje gekker, soms zelfs een beetje chaotischer. George Russell, de overduidelijke winnaar, bevestigde zijn status als favoriet, maar er was tenminste wat spanning.”

Tot slot het oordeel van The Guardian. “Het gedurfde nieuwe tijdperk van de Formule 1 opende in Melbourne met een knal”, schreven de Britten. “Het was ongetwijfeld een zucht van verlichting voor velen. Toch kon men in Albert Park concluderen dat de sport nog veel werk te doen heeft om te voorkomen dat het zo’n zorgwekkend schouwspel wordt als de belangrijkste F1-coureurs vrezen. Het eindresultaat, een duidelijke overwinning voor George Russell in de Mercedes, was grotendeels verwacht. Ferrari zorgde echter voor een felle strijd, wat suggereert dat er dit seizoen nog meer drama te verwachten valt, ondanks alle spot die er dit weekend werd geuit.”

