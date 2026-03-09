Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de schok van Melbourne! Het heeft er alle schijn van dat de Formule 1 een totaal andere sport is geworden en dat is maar lastig (lees: niet) te verteren.

“Ik geef het maar meteen toe, ik ben best geschrokken van het eerste F1-weekend in Australië. Ondanks het feit dat we het allemaal een beetje zagen aankomen, vond ik het er gewoon echt niet uitzien. Coureurs die van het gas af moeten om de batterij bij te laden…voor mijn gevoel is dit geen racen! Formule 1 is een heel andere sport geworden.

Als je dit dan vergelijkt met de Formule 2. Dat is gelukkig nog wel echt racen. Andere namen, andere teams, maar meer spektakel. Misschien moet ik voortaan maar alleen Formule 2 gaan kijken.

De tweede sector van het circuit in Melbourne is zo lang vol gas. De coureurs kregen zondag de batterij gewoon niet bijgeladen. Het deed bijna pijn aan de ogen om te zien. Ook in de kwalificatie op zaterdag: die jongens kwamen aan bij bocht 9 en moesten gewoon helemaal van het gas af om dat ze aan het bijladen waren en dat dus anno 2026 met de nieuwe generatie auto’s de snelste manier is.

Voor een baan als Monaco

We zeggen nu allemaal dat het ook aan het circuit lag en dat er met het oog op de nieuwe regels betere circuits aan zitten te komen, maar dat vraag ik me oprecht af. In Shanghai krijg je volgend weekend namelijk met hetzelfde probleem te maken en dat geldt ook voor de race daarna, in Japan. Eigenlijk geldt voor bijna ieder circuit hetzelfde, want F1-auto’s kunnen zoveel snelle bochten vol gas nemen, waardoor de rechte stukken eigenlijk een soort van langer worden. Alleen een baan als Monaco is misschien de uitzondering op de regel.

De FIA moet hier echt iets aan gaan doen. Dit is gewoon niet hoe autoracen moet zijn! Het is een stuk minder leuk, althans, in mijn ogen, om naar te kijken. Neem Max Verstappen zondag. Hij moest door zijn crash in de kwalificatie op zaterdag achteraan starten, maar hij reed in de race vervolgens iedereen zo voorbij, omdat hij veel sneller was en beter kon laden. Dus het inhalen was ook helemaal niet spannend. Max kwam uiteindelijk tot achter Lando Norris, maar kwam er vervolgens niet voorbij omdat het redelijk gelijk was.

Anders gezegd, het inhalen is te makkelijk of te moeilijk, afhankelijk van het onderlinge verschil. En de Overtake-mode maakt ook totaal het verschil niet. Ik denk dat George Russell en Kimi Antonelli de enige coureurs zijn die blij zijn met de nieuwe generatie auto’s. Logisch ook wel, want die kijken vooral naar hun eigenbelang en die weten dat ze dit seizoen vol voor de titel kunnen gaan.

Er moet wat gebeuren, dat staat vast. Maar ik verwacht dat de Formule 1 in eerste instantie toch terughoudend zal zijn met het doorvoeren van al te grote aanpassingen. En wat kan je ook? Je kunt een beetje met bepaalde waarden gaan spelen, maar het probleem blijft feitelijk onveranderd, namelijk dat de auto’s niet genoeg kunnen laden ten opzichte van wat ze vrij kunnen geven. Anders gezegd, je blijft als coureur teveel bezig met het opladen van je batterij en ik zie niet in hoe ze daar vanaf kunnen komen. Okay, je moet naar meer motorvermogen en minder batterijvermogen, maar hoe je dat op korte termijn kunt regelen, dat lijkt me ontzettend ingewikkeld.

Geen kwestie van wennen

Tja, het dreigt dus een heel lang seizoen te worden. In ieder geval voor mij als liefhebber. Misschien is deze nieuwe Formule 1 voor velen een kwestie van wennen, maar dat geldt niet voor mij. Coureurs en die-hard-racefans, die zullen hier niet aan wennen. Gelukkig hebben we de Formule 2 nog. Ik zat afgelopen weekend op het puntje van mijn stoel te kijken. In de Formule 2 hebben ze gelukkig nog de ouderwetse DRS…

Zelf heb ik zondag overigens ook mijn hart weer op kunnen halen, bij de Porsche Sprint Challenge op de Sebring International Raceway in Florida. Sebring is een circuit waar het er altijd wel hard aan toe gaat. Het was hier gewoon een kwestie van trappen wat je waard bent, zonder ook maar ergens iets te hoeven sparen. Geen banden sparen, geen batterij sparen, maar gas d’r op! Heerlijk!”

