Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de mogelijkheid voor Max Verstappen om tijdens de break de komende weken het gat te dichten. Of juist niet.

Laat ik met de deur in huis vallen: deze drie races hebben een duidelijk beeld geschetst van de verhoudingen en daarmee ook de achterstand en problemen van Max Verstappen en Red Bull. Dan kun je zeggen: gelukkig komen er een paar weken aan zonder races en dus kun je proberen oplossingen te vinden. Tja, dat moet je ook echt proberen als team. En ik hoop voor Max en Red Bull dat het ze lukt. Ik denk het helaas alleen niet.

Eens met Max

Kijk, aan Max zal het nooit liggen, dat weet iedereen. Reken maar dat hij de rest van dit seizoen zal proberen het maximale uit de auto te halen. Dat doet hij altijd, en nu ook, zélfs als hij de reglementen of de huidige auto’s niets vindt. Want dat ben ik nog altijd met Max eens, ook ik ben na drie races namelijk nog altijd geen fan van deze nieuwe manier van racen in F1.

NU ONLINE: 40 pagina's Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

Maar oké, als coureurs en teams heb je het er nu mee te doen. Er zal heus het een en ander veranderen de komende tijd. Maar teams met een achterstand – zoals Red Bull – zullen hoe dan ook moeten proberen om de eigen problemen op te lossen. Aan topsnelheid geen gebrek, dat zag je in Japan ook. Daar had Max goede topsnelheid met de motor van Red Bull Powertrains en Ford, dus het vermogen is er.

Maar de auto zelf, de balans en het ‘deployment’ van de energie, het opsparen en gebruiken ervan dus; daar zitten de problemen. En zo zijn er meer teams met issues en allemaal willen ze er de komende weken wat aan doen. Je loopt dan echter tegen een nieuw probleem op. Namelijk: hoe weet je nou of het werkt?

Simulator

Want, en dat is belangrijk: je kunt de komende weken wel van alles bedenken, maar je rijdt straks geen meter met de auto en dus kun je het nooit testen op de baan. Het is dus erg lastig om te bepalen of je ideeën of oplossingen ook echt goed zijn. Wél weten we hierdoor over een paar weken wie echt goede simulatoren heeft als team. Daarvan moet je het hebben. Wie goede correlatie heeft met de sim, kan ook echt stappen zetten.

Waar we allemaal hopen op Red Bull, denk ik zelf toch ook vooral aan een ander team dat naar voren gaat komen. En dat is McLaren. Natuurlijk gaat het nog niet vlekkeloos dit seizoen, verre van zelfs. Betrouwbaarheidsproblemen voor Piastri en Norris zijn er al volop geweest. Maar in Japan zag je dat McLaren er goed bij kan zitten. De motor (van Mercedes), is goed en die auto is ook echt niet slecht.

Het zou mij dus niet verbazen als juist McLaren het team blijkt dat na deze wekenlange break echt stappen heeft gezet. En ja, wie weet, misschien Red Bull ook. Maar dat zal dus een hele kluif zijn.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.